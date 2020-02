Szczepionka na koronawirusa już jest? Zaczynają się testy i badania kliniczne

Naukowcy z Chin poinformowali, że opracowali doustną szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19. Zawiera ona drożdze piekarskie. Informację podał Uniwersytet w Tianjin.

Eksperci wskazują jednak, że od wynalezienia szczepionki do wprowadzenia jej na rynek daleka droga. Najpierw lek musi przejść testy na zwierzętach oraz zostać poddany badaniom klinicznym.

Szczepionka na koronawirusa

Profesor Huang, wynalazca szczepionki, twierdzi, że zażył już cztery dawki i nie zauważył skutków ubocznych. Głównym składnikiem szczepionki są drożdże piekarskie, dzięki którym ludzki organizm jest w stanie wytwarzać przeciwciała odporne na koronawirusa.

W rozmowie z Beijing News prof. Huang powiedział, że istnieją wszelkie przesłanki, iż szczepionka na koronawirusa będzie działać. Zaznaczono jednak, że proces wprowadzenia jej na rynek i stosowania w szpitalach może zająć nawet pół roku.

Koronawirus zabił już w Chinach co najmniej 2663 osób, a zainfekował ok. 78 tys. Oficjalny raport WHO podaje, że wirus COVID-19 rozprzestrzenił się na ponad 30 krajów, a poza Państwem Środka potwierdzono prawie 3 tys. zachorowań i 23 zgony.

Chinese scientists claim they have developed an oral vaccine to beat coronavirus using baker's yeast https://t.co/DXm3viPK7s — Daily Mail Online (@MailOnline) February 25, 2020

Źródło: dailymail.co.uk || Nczas.com