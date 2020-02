Białostoccy radni stanowczo o podatku od mięsa. Wytykają Unii hipokryzję

Radni powiatu białostockiego reagują na pomysł ekooszołomów z Unii Europejskiej. Samorządowcy przyjęli stanowisko w sprawie inicjatywy Parlamentu Europejskiego w zakresie wprowadzenia podatku od mięsa. Rada Powiatu Białostockiego stanowczo skrytykowała pobieranie haraczu od produkcji i sprzedaży mięsa. Pomysł uznano za „nieracjonalny”.

W powiecie białostockim produkcja mięsa stanowi ważną gałąź rolnictwa. Radni podkreślili, że wprowadzenie podatku od mięsa nie przyniesie żadnego pożytku. Co więcej, będzie się wiązało ze stratami. Jak dodali samorządowcy, nowa „opłata” nie przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2.

„Rada Powiatu Białostockiego, reprezentująca mieszkańców powiatu, wyraża zaniepokojenie inicjatywą części posłów Parlamentu Europejskiego, zmierzającą do wprowadzenia dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa, który pozwoliłby ograniczyć jego spożycie w Unii Europejskiej, a co za tym idzie zmniejszeniu uległaby emisja CO2. Pomysł opodatkowania cen mięsa uważamy za nieracjonalny. Nie będzie miał większego wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery” – napisali radni.

Radni wskazali, że podatek od mięsa zaszkodzi nie tylko producentom mięsa, lecz także milionom konsumentów. „Wprowadzenie podatku uderzy bezpośrednio w branżę mięsną, której koszty produkcji znacznie wzrosną, co przyczyni się do spadku opłacalności hodowli i przetwórstwa” – zaznaczyli. Ponadto wskazali, że polscy producenci wieprzowiny od lat balansują na granicy opłacalności hodowli, ze względu na obecność wirusa ASF w naszym kraju.

W swoim stanowisku białostoccy radni przypomnieli również, że według danych Unii Europejskiej produkcja zwierzęca to zaledwie cztery procent emisji CO2. Jak podkreślili, same Chiny produkują go więcej niż rolnicy. W podobnym tonie o podatku od mięsa wypowiadał się także były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

„Sprzeciwiamy się inicjatywie podatkowej, której wprowadzenie pozbawi pracy rolników, przyczyni się do upadłości gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa mięsa. Wzrośnie natomiast import wyrobów gorszej jakości, narażając zdrowie konsumentów” – zaznaczyli stanowczo radni. Stanowisko Rady Powiatu Białostockiego zostanie skierowane do Parlamentu Europejskiego.

Radni powiatu białostockiego chronią swoich mieszkańców

Jak przypomina portal PCh24.pl, nie jest to pierwszy raz, gdy powiat białostocki zajmuje wyraźne stanowisko w sprawie, która bezpośrednio dotyka jego mieszkańców. W kwietniu ubiegłego roku radni sprzeciwiali się promocji LGBT i ideologii gender. Przyjęli stanowisko „Przeciwko karcie LGBT i wychowaniu seksualnemu w duchu ideologii gender”. Jak podkreślali, protestują przeciwko narzucaniu dzieciom wykrzywionego obrazu ludzkiej seksualności. Podobne stanowiska zatwierdziło już niemal 90 samorządów na terenie całej Polski.

Źródła: PCh24.pl/nczas.com