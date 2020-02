Sylwia Spurek nie ustaje w boju powszechny weganizm. Tym razem obrończyni krów wybrana do Parlamentu Europejskiego z list Wiosny Roberta Biedronia postanowiła agitować katolików. Jak stwierdziła, ci którzy przeżywają Wielki Post, łatwiej mogą przejść na ideologiczny weganizm.

Europoseł uparcie walczy z produkcją mięsa. Spurek jest jedną z najbardziej zagorzałych zwolenniczek wprowadzenia podatku od mięsa. Po tym, jak okazało się, że 2/3 Polaków nie podoba się ten pomysł, postanowiła zachęcić do dobrowolnego przejścia na weganizm.

– Dla tych, którzy przegapili veganuary mam nowe wyzwanie – #veggiechallenge! Startuje 1 marca i polega na maksymalnym ograniczeniu produktów odzwierzęcych w swojej diecie. Niektórzy i niektóre z was stosują się do Wielkiego Postu, mają więc ułatwiony start – może zdecydujecie się na wprowadzenie do swojego życia takich zmian, które wyeliminują przemoc wobec zwierząt? – mówiła Spurek. Ta sama europoseł chce natomiast rozszerzyć możliwość zabijania dzieci nienarodzonych, ponieważ twierdzi, że prawo do morderstwa jest prawem człowieka.

– Każdy krok się liczy! Możecie na początek spróbować zrezygnować z mięsa i zastąpić je pełnowartościowymi substytutami, które teraz są już w Polsce dostępne w większości supermarketów – dodała.

– Anja Hazekamp, europosłanka z partii dla zwierząt i ja trzymamy za was kciuki! – zapewniała także Spurek.

Źródło: Instagram