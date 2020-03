Korwin-Mikke bezlitosny. W tym Konfederacja bije PiS na głowę [FOTO]

Janusz Korwin-Mikke opublikował na Facebooku porównanie wizji społeczeństwa według Konfederacji i według PiS. Ta druga zdecydowanie nie dorównuje prawicowej opcji.

Janusz Korwin-Mikke zaczął swój wpis od zacytowania Stanisława Michalkiewicza.

– Jeżeli polityk uważa, że podział dochodu narodowego powinien następować pod przymusem i poprzez budżet państwa, to żeby nie wiem jaki miał stosunek do Pana Boga i historii, jest przedstawicielem nurtu lewicowego. Jeżeli natomiast uważa, że podział dochodu narodowego powinien następować dobrowolnie i poprzez rynek – i nawet gdyby nie wierzył w Boga, to jest przedstawicielem nurtu prawicowego. I to jest kryterium porządkujące, które nie zależy od niczyich emocji – mówił Stanisław Michalkiewicz.

– PiS to jest PZPR-bis, to co robią, to jest powrót do PRL-u. Dlaczego nazywa się ich prawicą? Przecież są bardziej na lewo niż SLD. A PO? To taka partia liberalna, który nigdy żadnego podatku nie obniżyła – przypomniał Janusz Korwin-Mikke.

– To wszystko to jest teatr stworzony przy Okrągłym Stole. Dopóki będą rządziły partie okrągłostołowe, dopóty Polską będą rządzić służby – dodał poseł Konfederacji.