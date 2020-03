Unia zdradziła Grecję? Frontex zamiast chronić granice pomaga nielegalnym imigrantom [WIDEO]

Potwierdzają się doniesienia o roli jaką na granicy grecko-tureckiej mają odgrywać funkcjonariusze unijnego Frontexu. Zamiast pomagać Grekom powstrzymać inwazję mają pilnować ich i pomagać nielegalnym imigrantom.

Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżne wysłała ponad 100 funkcjonariuszy z rożnych państw do Grecji. Mieli pomóc tamtejszej straży granicznej strzec granic i wysp przed inwazją nielegalnych imigrantów, których wysyła Turcja. Szybko jednak okazało się jaka może być ich prawdziwa rola.

Już pierwszego dnia doszło do incydentu pomiędzy strażnikami Frontexu z Danii a Grekami. Co pierwsi odmówi wykonania rozkazu Greków i przetransportowali swą łodzią imigrantów na grecka wyspę Kos. Incydent opisaliśmy tutaj.

Teraz okazuje się, że unijni strażnicy wysłani z Finlandii nie mają zadania pomagać Grekom, ale pilnować ich i chronić nielegalnych imigrantów. Fiński rząd zakwestionował decyzję Greków o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o azyl składanych przez nielegalnych imigrantów. Maria Ohisalo, minister spraw wewnętrznych i szefowa partii Liga Zielonych oznajmiła, że fińscy funkcjonariusze będą pilnowali zachowania greckich strażników i pomagać nielegalnym imigrantom składać wnioski o przyznanie statusu uchodźców.

– Pozycja fińskiego rządu jest tutaj jasna. Zabezpieczając nasze granice, przestrzegamy też zobowiązań międzynarodowych. Zobowiązania międzynarodowe obejmują przestrzeganie prawa do ubiegania się o azyl – powiedziała Maria Ohisalo, cytowana przez fińską telewizję publiczną Yle.

Na dodatek fińska minister grozi Grecji postawieniem jej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Straszy, że Grecja może przed nim stanąć za naruszenie międzynarodowych zobowiązań. Jak przypomniała wysłani przez Finlandię do Grecji strażnicy graniczni będą informować Europejską Agencję Straży Granicznej (Frontex) o postępowaniu Greków.

Wcześniej lewicowy rząd, którym główną rolę odgrywają lewaczki zapowiedział przyjmowanie przez Finlandię nielegalnych imigrantów.

Tymczasem sami Finowie, rządzeni przez mniejszościowy gabinet socjaldemokratki Sanny Marin szydzą ze sposobu w jaki Finlandia przygotowuje się do przyjęcia imigrantów. Kosztem 2,5 miliona euro miasto Oulu przygotowało i zaprezentowało kampanię społeczną. Jednym z jej elementów jest film pokazujący jak powstrzymywać gwałcicieli. Jest tak głupi i żenujący, że naprawdę nie wiadomo o co chodzi.Trzy kobiety i dwóch mężczyzn pląsa, kiwa się, macha rękoma do muzyki i skanduje: : „Zatrzymaj się, nie dotykaj mnie tam, to jest moja strefa „nie-nie”.