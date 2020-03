Czy ekofaszyści planują samobójstwa i zagłodzenie się na śmierć? Tak, tak – ratujcie planetę

Z dokumentów ekoterrorystycznje organizacji Extinction Rebellion wynika, że szaleńcy chcą podjąć radykalniejsze akcje by zwrócić na siebie uwagę. Pojawiają sie sugestie planowanych samobójstw i głodówek aż do śmierci.

Faszystowska organizacja ekologiczna Extinction Rebellion ma problem, bo w obliczu zagrożenia koronawirusem świat przestał zwracać uwagę na jej histeryczne akcje w obronie Ziemi przed zagładą.

Faszyści planują więc podjąć radykalne działania, by znów przykuć uwagę opinii publicznej. Z wewnętrznych dokumentów ekofanatyków, które przeciekły do mediów wynika, iż planują oni akcje „poświęcania się”. Niemal wprost pojawiają się sugestie, by znaleźć ochotników gotowych złożyć się w ofierze. Mowa o spektakularnych samobójstwach i głodówkach aż do śmierci.

Ekofaszyści narzekają, że dotychczasowymi działaniami nie pozyskali opinii publicznej. Obawiają się, że nie znajdują dostatecznego poparcia, by przeprowadzać akcje masowego „obywatelskiego nieposłuszeństwa”. Nie udało się go zdobyć blokując Londyn, transport publiczny w nim, lotniska i autostrady.

„Ponieważ kryzys klimatyczny i ekologiczny z każdym dniem staje się coraz bardziej niebezpieczny, musimy zachęcać do bardziej ekstremalnych działań, aby osiągnąć znaczące efekty. Ekstremalne działania ofiarne mogą stać się awangardą ruchu, inspirując ludzi i skupiając uwagę świata” – piszą ekofaszyści.

Z dokumentów które cytuje Breitbart ma wynikać, że przeszkodą w podjęciu ekstremalnych działań, był jak do tej pory brak ochotników gotowych się poświęcić. Breitbart sugeruje, że do pierwszych spektakularnych samobójstw może dojść w czasie planowanego najbliższego szczytu klimatycznego ONZ w Glasgow. Do tego w grę wchodzą głodówki aż do śmierci.

Ekofaszyści rozważają niszczenie sygnalizacji świetlnej na drogach, blokowanie ich, a także lotnisk i stacji kolejowych.

Zieloni fanatycy na świecie podejmują coraz radykalniejsze działania. Misza Dellinger wiceprzewodniczący współrządzącej Finlandią partii Sojusz Lewicy wzywał do mordowania tych, którzy zaprzeczają ocieplaniu się klimatu.

W Kanadzie ekobandy niszczą infrastrukturę kolejową, atakują pociągi i starają się doprowadzić do katastrofy.

.