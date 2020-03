Lekarze nie wytrzymują presji? Pielęgniarka popełniła samobójstwo

Daniela Trezzi pracowała na oddziale intensywnej terapii. Codziennie miała kontakt z wieloma pacjentami chorymi na Covid-19.

Oficjalnie nie wiadomo, dlaczego 34-latka zdecydowała się na tak drastyczny krok i odebrała sobie życie.

Włoska federacja pielęgniarek twierdzi, że samobójstwo popełniła po tym, jak stwierdzono u niej obecność koronawirusa. Pielęgniarka miała się załamać, a dodatkowo nie radziła sobie z faktem, że może zarażać inne osoby.

Osoby z jej bliskiego kręgu wskazują natomiast, że Trezzi od momentu wybuchu pandemii pracowała dzień w dzień po kilkanaście godzin. Twierdzą, że była na wyczerpaniu fizycznym, a wieść, że i ona jest zarażona SARS-CoV-2 spowodowała też załamania psychiczne.

Kilka dni wcześniej na życie targnęła się również pielęgniarka z Wenecji.

„Te same przyczyny skłoniły obie kobiety do popełnienia samobójstwa. Miejmy nadzieję, że więcej nie będziemy zmuszeni do przekazywania informacji o takich tragediach” – czytamy w oświadczeniu związku pielęgniarek.

Według najnowszego bilansu z Włoch, koronawirusem SARS-CoV-2 zaraziło się 80 539 osób. Spośród chorych 10 361 osób wyzdrowiało, a 8165 zmarło. Obecnie cierpiących na Covid-19 jest tam ponad 62 tys. ludzi. Stan ok. 3,5 tys. uznaje się za krytyczny.

