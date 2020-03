Wojciech Cejrowski OSTRO! „Nieszczęściem jest, że mamy centralnie zarządzany system”

Wojciech Cejrowski w nowym odcinku „Radiowego Przeglądu Prasy” odniósł się w ostrych słowach do decyzji związanych z pandemią koronawirusa.

Wojciech Cejrowski odniósł się do przytoczonego listu od jednego z dentystów prowadzącego prywatną praktykę. Temu rząd zakazał działalności i w związku z tym ponosi on poważne straty, ostateczną konsekwencją może być konieczność zamknięcia interesu.

– Nieszczęściem jest, że mamy centralnie zarządzany system ochrony zdrowia. Gdyby dentysta nie musiał czekać na pozwolenie, to mógłby własne ryzykowne bardziej lub mniej decyzje podejmować i powiedzieć: dobra zaryzykuje swoje życie i być może zarażenie pacjenta, ale zrobię mu ten zabieg, po swojemu wg własnej roztropności – mówił Wojciech Cejrowski.

– Skończyłem szkołę, mam wszystkie dyplomy, wiem czym to grozi, zabezpieczam się jak to jest tylko możliwe, ale nie oglądam się na urzędnicze dyrektywy, które zabraniają mi przyjmowania pacjentów. Gdybyśmy mieli prywaciarstwo to ten lekarz mógłby sam decydować. Mamy system zarządzany centralnie i centralna decyzja mówi: nie przyjmuj nikogo, nie wolno – dodał.