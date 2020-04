Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby przeprowadzić wybory 10 maja. Obecnie ugrupowanie próbuje przeforsować wybory korespondencyjne, pomimo silnego sprzeciwu pocztowców.

PiS pozbył się kolejnej przeszkody na drodze do przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja. Od wczoraj Poczta Polska ma bowiem nowego prezesa. Został nim wiceszef MON, Tomasz Zdzikot.

Mimo że Jarosław Gowin, po czwartkowej naradzie na Nowogrodzkiej, zapewniał, że wybory prezydenckie mogą odbyć się tylko w terminie bezpiecznym w kontekście zdrowia i życia Polaków, to jednak pojawiają się liczne sygnały, że PiS nie chce przesuwać daty.

Szef Porozumienia przedstawił projekt zmiany konstytucji, który wydłużyłby kadencję Andrzeja Dudy do 7 lat i pozbawił go możliwości reelekcji. Rzekomo poprawka ta miała rozwiązać problem wyborów. Jednak znalazł się w niej kontrowersyjny zapis, z którego wynika, że wybory i tak się odbędą. Będą jednak „bezskuteczne”. PiS zapowiedziało poparcie tej poprawki, jeśli Gowin zbierze odpowiednią większość.

Sprawę majowych wyborów ironicznie skomentował na Twitterze dziennikarz Jan Piński.

„Drobne ogłoszenie z Nowogrodzkiej: poszukiwani są prawnicy z tytułem profesora, którzy napiszą (i podpiszą) opinię, że 10 maja mogą odbyć się wybory prezydenckie. Na razie wszyscy, do których @pisorgpl się zwrócił podziękowali za ten zaszczyt” – napisał.

W komentarzach internauci podawali swoje propozycje profesorów prawa, którzy ich zdaniem skłonni byliby to zrobić. Na liście nazwisk pojawili się m.in. Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz, czy Julia Przyłębska.

„Ogłoszenie powinno brzmieć: poszukiwani chętni do podpisania opinii, że wybory mogą się odbyć. W zamian oferujemy tytuł profesorski. To bliższe jest pisowskiemu stylowi i w chętnych by mogli przebierać” – skwitował jeden z użytkowników.

Odezwał się także Janusz Piechociński. „polecam : Kodeks karny Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej art.127 zamach stanu § 1. Kto, mając na celu (…) zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami ….” – napisał polityk.

Źródła: Twitter/nczas.com