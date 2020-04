„Filantrop” Gates sfinansuje badania nad szczepionką na koronawirusa. W tle światowe Ministerstwo Zdrowia

Bill Gates postanowił przeznaczyć spore środki finansowe na znalezienie leku na COVID-19. Jego Fundacja ma też opłacić badania nad wynalezieniem szczepionki na koronawirusa.

Gates od lat prowadzi „działalność na rzecz społeczeństwa”. W obliczu pandemii koronawirusa postanowił przeznaczyć ogromne środki na wynalezienie remedium na wirusa z Wuhan. Wcześniej jego fundacja przeprowadziła symulację pandemii. Jej przebieg był łudząco podobny do tego, co obecnie dzieje się na świecie. Postulował też powołanie światowego Ministerstwa Zdrowia.

Twórca Microsoftu zaapelował także o przyspieszenie prac nad terapiami i szczepionkami przeciwko koronawirusowi. Podkreślał, że Coaluition for Epidemic Preparedness Innovations już szykuje próbki do badań klinicznych.

– Jeśli co najmniej jedna z tych szczepionek okaże się bezpieczna i skuteczna na modelach zwierzęcych, może być gotowa do prób na większą skalę już w czerwcu. Odkrywanie leków można również przyspieszyć, wykorzystując biblioteki związków, które zostały już przetestowane pod kątem bezpieczeństwa oraz stosując nowe techniki badań przesiewowych, w tym uczenie automatyczne w celu zidentyfikowania środków antywirusowych, które mogłyby być gotowe do prób klinicznych na dużą skalę w ciągu tygodni – zaznaczył miliarder.

Jednocześnie Gates przestrzegał Amerykanów, żeby stosowali się do rządowych obostrzeń Namawiał również do „konsekwentnego ogólnokrajowego podejścia do izolacji”. Jak twierdził, to że nie wszystkie stany w USA zostały zamknięte, jest „receptą na katastrofę”.

– Wybory, których my i nasi przywódcy teraz dokonamy, będą miały ogromny wpływ na to, jak szybko liczba zachorowań zacznie spadać, jak długo gospodarka będzie w stanie przestoju i jak wielu Amerykanów będzie musiało pogrzebać ukochaną osobę z powodu COVID-19 – stwierdził.

Na antenie telewizji CBS Gates przyznał, że jest w kontakcie z firmami farmaceutycznymi, które pracują nad sposobami ograniczenia pandemii. Miliarder przekazał na ten cel 100 mln dolarów. Jak mówił, współpracujący z nim eksperci opracowali już środki terapeutyczne, które mogą stać się szczepionkami. Proces ten zajmie około 18 miesięcy. Jest to okres niezbędny do weryfikacji ich skuteczności i bezpieczeństwa dla ludzi.

Głębokie zmiany systemowe i światowa służba zdrowia

Jak podkreślał, jeśli uda się opracować szczepionkę, trzeba będzie pokryć globalne zapotrzebowanie, a więc wyprodukować miliardy sztuk. Dodał, że gdy już uda się to zrobić, gospodarka będzie wracać do normy. Stwierdził, że „jakiekolwiek zamieszanie w tej kwestii tylko wydłuży problemy ekonomiczne, zwiększy szanse na powrót wirusa i spowoduje więcej zgonów”.

Jednocześnie Gates mówił, że kryzys gospodarczy, wywołany wirusem z Wuhan, był nieunikniony. Jego zdaniem, należy teraz wprowadzić na całym świecie głębokie zmiany systemowe.

Gates uważa, że świetnym pomysłem byłoby stworzenie przez opłacany personel nowo wybudowanych klinik światowej bazy danych pacjentów. Miałaby ona pomóc poprzez monitorowanie wzorców „chorób, służąc jako część systemów wczesnego ostrzegania, które będą ostrzegać świat o potencjalnych epidemiach”. W opinii miliardera wzmocniłoby to systemy opieki zdrowotnej w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Pod pretekstem ochrony przed pandemią rządy miałyby także dostęp do list przeszkolonego personelu medycznego różnych szczebli, którzy byliby przygotowani do natychmiastowej reakcji.

