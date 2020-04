Czesi luzują restrykcje. Rusza handel, wracają sporty indywidualne

Obywatele mogą już uprawiać indywidualnie sport na otwartej przestrzeni. Dozwolona jest jazda na rowerze, bieganie, itd. Należy jednak zachowywać odstęp dwóch metrów od drugiej osoby.

Działalność wznawiają także sklepy z innych branż niż spożywcze, które w ostatnich tygodniach były odgórnie zamknięte. Klienci przed wejściem będą mieli jednak mierzoną temperaturę.

Po świętach Wielkanocnych otwarte zostaną granice, ale po powrocie każdy będzie musiał przejść 14-dniową kwarantannę.

Po chwilowym zastoju, Czesi budzą się do życia – oczywiście przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Obowiązkowe pozostaje poruszanie się w maskach.

Według ostatnich danych, w Czechach odnotowano łącznie 4944 zakażenia koronawirusem, 172 pacjentów z Covid-19 wyleczyło się. Zmarło 88 osób.

Niemcy za 2 tygodnie uruchamiają gospodarkę.

Austriacy za 3 tygodnie planują to samo.

Czesi za kilka dni.

Polski rząd? Za jakieś 2 lata.

Szkoda, że do rządu coraz mniej dociera. Cała Europa się odblokuje, a my będziemy czekać na cholera wie co.https://t.co/BsxU2t6nam

