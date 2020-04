Niemal jedna trzecia przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce miała miejsce w placówkach służby zdrowia. Tak wynika z danych Głównego Inspektora Sanitarnego, do których dotarło TOK FM.

Aż 30,1 proc. zakażeń koronawirusem w Polsce dokonało się przez kontakt w szpitalu lub przychodni. Dotyczy to zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego placówek ochrony zdrowia. Kolejne 6,6 proc. to zakażenia w domach pomocy społecznej.

Ponadto z danych GIS wynika, że 26,6 proc. przypadków wirusa z Wuhan w naszym kraju to pacjenci, którzy mieli styczność z inną osobą zakażoną koronawirusem. Z kolei 8,9 proc. przypadków to osoby, u których stwierdzono zakażenie podczas kwarantanny po pobycie za granicą. Jednak aż 27,8 proc. przypadków zakażeń to wynik transmisji poziomej lub jeszcze innych sytuacji.

Do tej pory w Polsce odnotowano w sumie 5742 przypadki zakażenia koronawirusem. Na COVID-19 zmarło 175 osób. Odnotowano też 318 wyzdrowień.

Do masowych zakażeń w domach pomocy społecznej doszło w placówkach w Niedabylu w powiecie białobrzeskim, w mazowieckich Tomczycach, a także w Drzewicy i Kaliszu.

Źródła: TOK FM/DGP/nczas.com