Wybory korespondencyjne w maju? Polacy są jednomyślni [SONDAŻ]

Pomimo wielu przeciwwskazań, PiS za wszelką cenę dąży do przeprowadzenia w maju wyborów prezydenckich. Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” jasno wynika, że Polacy nie chcą głosować podczas epidemii.

Badanie Pollster pokazuje, że Polacy nie godzą się na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w maju – zarówno w formie tradycyjnej, jak i listownej.

Z sondażu wynika, że aż 78 proc. Polaków uważa, że w związku z epidemią koronawirusa majowe wybory prezydenckie należy przesunąć. Przeciwnego zdania jest tylko 14 proc. Pozostałe 8 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem”.

Pollster zapytał również, czy wybory prezydenckie 10 maja powinny się odbyć wyłącznie w formie korespondencyjnej. Tutaj aż 64 proc. Polaków jest przekonanych, że nie. Przeciwnego zdania jest natomiast 24 proc. przedstawicieli społeczeństwa. 12 proc. nie wie.

Na razie Sejm przegłosował wybory korespondencyjne 10 maja. Jednak sprawa wciąż jest otwarta, bowiem ustawa trafi teraz do Senatu. Wiele wskazuje na to, że izba wyższa przepisy zawetuje. W takim scenariuszu prawo ponownie trafi do Sejmu.

Scenariusz z pierwszego głosowania nie musi się jednak powtórzyć. Niepewne są bowiem głosy Porozumienia Jarosława Gowina, które deklarowało, że nie poprze ustawy PiS-u o głosowaniu korespondencyjnym. Ostatecznie jednak Gowin przekonywał swoich posłów do poparcia projektu. Sam wstrzymał się od głosu. Po głosowaniu podał się do dymisji.

Jeszcze przed głosowaniem, lider ugrupowania zaproponował wydłużenie kadencji prezydenta o 2 lata, bez możliwości reelekcji. To miało odsunąć wybory.

Przeciwni głosowaniu korespondencyjnemu są także pocztowcy. Jak podkreślają, wybory w takiej formie podczas epidemii narażają zdrowie i życie wielu osób, nie tylko obywateli, lecz także pracowników poczty.

Przy okazji ewentualnych wyborów, wp.pl i bezprawnik.pl przypominają, że w Polsce istnieje obowiązek posiadania skrzynki pocztowej. Kary za jej brak wynoszą nawet 10 tys. zł.

Źródła: se.pl/nczas.com