Niemcy znaleźli nowy sposób inwigilacji w dobie koronawirusa? Chcą wykorzystać drony na masową skalę do kontrolowania, czy obywatele nie łamią nałożonych przez rząd ograniczeń. Na razie takie rozwiązanie testuje policja w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Związki zawodowe niemieckiej policji jednogłośnie uważają drony za „przydatny instrument do kontrolowania ograniczeń w ramach walki z epidemią koronawirusa”. Chodzi zwłaszcza o zakaz wychodzenia z domów i gromadzenia się w miejscach publicznych.

Wiceszef Związku Zawodowego Policji (GdP) Joerg Radek stwierdził, że drony mogą pomóc mundurowym w ocenie sytuacji w parkach i innych terenach zielonych w dużych miastach. Za ich pośrednictwem funkcjonariusze mogliby także komunikować się z obywatelami przebywającymi tam w danym momencie.

Pomysł rozszerzonego użycia dronów popiera także szef Związku Zawodowego Niemieckiej Policji (DpolG) Rainer Wendt. Swoje stanowisko wyraził w apelu skierowanym do ministrów spraw wewnętrznych niemieckich landów.

Na razie niemiecka policja używa dronów tylko sporadycznie, do kontroli ograniczeń w poruszaniu się w przestrzeni publicznej. W Nadrenii Północnej-Westfalii testuje je 10 jednostek – w Dusseldorfie i Dortmundzie – także w ramach walki z koronawirusem.

Mundurowi używają je m.in. do monitorowania miejsc, w których zazwyczaj gromadzą się mieszkańcy. Policja, poprzez głośniki, zwraca obywatelom uwagę, że przebywanie blisko siebie w większej grupie stwarza zagrożenie dla zdrowia. O tym samym przypominają komunikaty nadawane przez radiowozy.

Jednocześnie rzecznik policji w Dusseldorfie zapewniał, że zdjęcia z dronów nie służą do identyfikacji osób ani nie są zachowywane. Jak mówił, policja chce jedynie uzyskać obraz sytuacji w konkretnych miejscach publicznych, zwłaszcza tych trudniej dostępnych.

Ponad 10 dronów ma do dyspozycji także policja w Hesji. Tamtejsze MSW podało jednak, że funkcjonariusze tylko raz użyli drona do nadzoru miejsc publicznych. Z kolei w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jedno takie urządzenie posiada straż pożarna. Za jego pomocą patroluje plaże na Rugii.

Niemiecki rząd zapewnia, że w przypadku dronów kwestie związane z ochroną danych osobowych regulują te same przepisy, które odnoszą się do zastosowania monitoringu wideo. Drony mogą być zatem użyte tylko w określonym celu, co wyklucza stosowanie ich stale i na obszarze całego kraju.

