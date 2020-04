Reklama / Advertisement

Z nieoficjalnych informacji opublikowanych przez RMF FM wynika, że premier Mateusz Morawiecki nakazał Poczcie Polskiej rozpoczęcie przygotowań do wyborów korespondencyjnych. Mimo że losy ustawy w tej sprawie nie są jeszcze przesądzone, szef rządu wystosował oficjalne pismo do zarządu tej spółki skarbu państwa.

Pismo premiera ma być datowane na czwartek. „Polecam Poczcie Polskiej realizacje działań polegających na przygotowaniu do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym” – napisał Morawiecki w cytowanym przez RMF FM fragmencie.

Jest to kolejny już sygnał, że PiS za wszelką cenę chce przeprowadzić wybory korespondencyjne w maju. Jeżeli miałby one się odbyć 11 lub 17 maja, to przygotowania muszą rozpocząć się już teraz. Oficjalne pismo Morawieckiego daje zarządowi możliwość przeznaczenia pieniędzy na ten cel. Gdyby bowiem prezes PP zrobił to przed uchwaleniem ustawy, mógłby odpowiadać za niegospodarność. Polecenie premiera daje mu teraz „usprawiedliwienie”.

Szybka wymiana prezesa Poczty Polskiej

Przypomnijmy, że przygotowania do wyborów korespondencyjnych PiS rozpoczął już dużo wcześniej. Na początku kwietnia, podczas zwołanego w trybie pilnym zebrania rady nadzorczej Poczty Polskiej, zmieniono prezesa spółki. Został nim wiceminister obrony narodowej Tomasz Zdzikot. To bliski współpracownik szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Dziennik „Rzeczpospolita”, powołując się na swojego informatora, pisał, że poprzedni prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski, musiał zostać wymieniony na kogoś „bezwzględnie lojalnego” wobec partii rządzącej. Z kolei RMF 24, powołując się na źródła w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, twierdzi, że zdaniem rządu Sypniewski „nie poradziłby sobie z tak potężną operacją, jaką jest wysłanie 30 milionów kart wyborczych do Polaków”. Jak czytamy, dotychczasowy prezes Poczty Polskiej „nie wiedział, jak się dogadać” w tej kwestii ze związkami zawodowymi.

Wybory 10 maja

W czwartek na antenie RMF 24 wicepremier Jacek Sasin stwierdził, że Poczta Polska „będzie gotowa” na wybory 10 maja. Minister aktywów państwowych zaznaczył, że „przygotowania cały czas trwają”.

– Będzie to znaczy, że dzisiaj nie jest? – dopytywał Robert Mazurek.

– A czy wybory są jutro albo dzisiaj. Wybory są 10 maja, więc do tego czasu będziemy gotowi. Mamy harmonogram. Nie widzę dzisiaj żadnych zagrożeń ze strony poczty, które mogłyby spowodować, że te wybory się nie odbędą – odpowiedział polityk.

Zamknięte setki oddziałów

Tymczasem Poczta Polska donosi o zamknięciu setek placówek w związku z epidemią. Posłowie otrzymali informację o zawieszeniu działalności przeszło 200 punktów w całym kraju. Ponadto pocztowcy wskazują na liczne zagrożenia związane z wyborami korespondencyjnymi podczas epidemii. Jednak PiS uparcie dąży do ich przeprowadzenia, zanim elektorat odkryje skalę czekającego nas kryzysu.

Źródła: RMF FM/nczas.com