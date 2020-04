Czy upadnie włoski rząd? Ruch Pięciu Gwiazd odrzuca unijne propozycje i grozi zerwaniem koalicji

Reklama / Advertisement

Członkowie wchodzącego w skład włoskiej koalicji rządzącej Ruchu 5 Gwiazd (M5S) grożą wycofaniem się z niej. To spowodowałoby upadek lewicowego rządu. Ruch nie zgadza się na unijne propozycje ratowania gospodarki.

Ministrowie finansów UE zawarli w tym tygodniu umowę o udostępnieniu 240 miliardów euro na walkę z koronawirusem. Pieniądze miałyby pochodzić z Europejskiego Funduszu Stabilności (EMS). Na to nie zgadzają się lewacy z Ruchu 5 Gwiazd, który współrządzi we Włoszech. Same Włochy domagają się bowiem emisji europejskich obligacji – tzw. „koronaobligacjo”, co oznaczałoby, że Unia ponosiłaby „solidarną” odpowiedzialność za długi zaciągnięte dla ratowania gospodarki. Na to z kolei nie zgadzają się m.n. Niemcy Holandia i Szwecja.

– Mówię to jasno: jeśli rząd wyraził zgodę na EMS, ta większość nie będzie już miała mojego głosu – powiedział rozmowie z „Il Giornale” senator Ruchu Michele Giarrusso. Dodał, iż spodziewa się, że inni przedstawiciele M5S będą głosować razem z nim. Wycofanie poparcia spowoduje upadek włoskiego rządu.

– Jeśli Conte (premier Włoch – przyp. red.) nie dotrzyma słowa, M5S będzie musiał wyciągnąć wtyczkę z tego rządu. I nie będzie żadnych „ale”, albo „jeśli” – ostrzega Giarrusso.

Premier Włoch zapowiadał, że nie ustąpi w kwestii emisji „koronaobligacji”. Brak zgody na emisję skłania wielu ekonomistów do przypuszczeń, że ​​wybuch epidemii może oznaczać koniec UE.

– Gdybym był Włochem i gdybym zobaczył, że inne kraje nie chcą pomóc Włochom, kwestionowałbym członkostwo w Unii – mówił belgijski ekonomista profesor Paul De Grauwe.

O tych samych konsekwencjach – upadku Unii, mówił też włoski premier Conte.

Najbardziej popularnym ugrupowaniem we Włoszech jest teraz Liga pod przywództwem byłego wicepremiera i krytyka Unii Matteo Salviniego. Zgodnie z najnowszymi sondażami Liga wraz z koalicyjnymi ugrupowaniami prawicy może liczyć na 46% poparcia. Sprawujący władze Ruch w raz lewicową Partią Demokratyczną mogą liczyć na poparcie niecałych 37% Włochów.

W samych Włoszech nastroje antyunijne są coraz silniejsze. Otwarcie zaczyna mówić się o Italexicie.