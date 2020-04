Martwi dżihadyści w celi. W dniu odnalezienia zwłok miał rozpocząć się ich proces

Prokurator generalny Czadu, Youssouf Tom, w wystąpieniu telewizyjnym poinformował, że martwych więźniów odnaleziono w celi w czwartek. Sekcja zwłok u czterech z nich wykazała ślady substancji wywołujących zawał serca lub uduszenie. U pozostałych sekcji nie wykonano – od razu ich pochowano.

Trwa śledztwo mające wyjaśnić, jak dokładnie zmarli dżihadyści. Być może było to zbiorowe samobójstwo, a być może zadziałał ktoś z zewnątrz.

W dniu odnalezienia zwłok, w Ndżamenie (stolica Czadu) miał się rozpocząć proces 58 członków terrorystycznej organizacji Boko Haram. Nad ranem w celach znaleziono 44 osoby martwe. Pozostałych 13 więźniów czuje się dobrze.

Członków Boko Haram schwytano na przełomie marca i kwietnia, podczas dużej operacji wojskowej przeprowadzonej w okolicach Jeziora Czad.

Była to odpowiedź na ataki terrorystyczne na czadyjskich żołnierzy w tym rejonie. 23 marca br. w zamachach zginęło 98 wojskowych – dla czadyjskiej armii był to najtragiczniejszy w historii dzień pod względem liczby ofiar.

Dżihadystyczne ugrupowanie Boko Haram, którego nazwa znaczy „zachodnia edukacja jest zakazana”, rozpoczęło działalność w 2009 roku w Nigerii. Z biegiem lat coraz bardziej się radykalizowało i zasłynęło z wielu krwawych ataków na Chrześcijan.

Terroryści działają głównie w okolicach Jeziora Czad na terenach Nigru, Nigerii, Kamerunu i Czadu. Dążą do przekształcenia ziem w muzułmańskie państwo wyznaniowe.

44 Boko Haram Terrorists Captured By Chadian Military Die In Prison From Poison | Sahara Reporters https://t.co/JsJz60Mys7

— Sahara Reporters (@SaharaReporters) April 19, 2020