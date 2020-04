Proliferzy apelują do Morawieckiego: „Aborcyjny status quo to śmierć trzech dzieci dziennie”

Mimo że rząd Prawa i Sprawiedliwości dobitnie pokazał, że troska o los najbardziej bezbronnych obywateli nie leży w jego interesie politycznym, pro-liferzy się nie poddają. Obrońcy życia apelują do premiera Mateusza Morawickiego i sejmowych komisji o powstrzymanie aborcyjnego ludobójstwa w Polsce.

W połowie kwietnia Sejm, ze względu na obowiązujące prawnie terminy, po raz kolejny poddał pierwszemu czytaniu obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję”. Zakłada on wykreślenie przesłanki eugenicznej z tzw. kompromisu aborcyjnego. Każdego dnia rośnie liczba dzieci nienarodzonych, które straciły życie tylko z powodu podejrzenia, że mogą mieć „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie” lub „nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu”. Mimo to PiS zdecydował się ponownie zamrozić projekt w komisjach sejmowych. Teraz proliferzy apelują do rządzących.

„Apeluję o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem „Zatrzymaj aborcję”” – czytamy w petycji skierowanej do premiera i członków komisji sejmowych.

„Stanowczo nie zgadzam się na utrzymanie obecnego aborcyjnego status quo. Jego konsekwencją jest śmierć statystycznie 3 dzieci dziennie wyłącznie z powodu dużego prawdopodobieństwa niepełnosprawności, upośledzenia lub choroby” – napisali autorzy apelu z Centrum Życia i Rodziny.

Pro-liferzy podkreślają, że z powodu dopuszczonej w polskim prawie przesłanki eugenicznej, statystycznie każdego dnia umiera 3 dzieci. Z tego powodu chcą, by Sejm jak najszybciej procedował projekt „Zatrzymaj Aborcję”. Na razie – po raz kolejny – trafił on do sejmowej komisji zdrowia oraz do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.

Apel do polityków można podpisać na stronie www.licznikaborcji.pl. Oprócz samej petycji, premier, posłowie zasiadający w komisjach oraz ministrowie zdrowia i rodziny, pracy i polityki społecznej co tydzień będą otrzymywać także aktualną szacowaną liczbę dzieci zamordowanych na podstawie przesłanki eugenicznej.

Co więcej, internauci mogą w odpowiedniej rubryce wpisać także swoje komentarze, które później zostaną zebrane i przesłane wyżej wskazanym politykom.

Przesłanka eugeniczna niezgodna z prawem

Centrum Życia i Rodziny podkreśla również, że przesłanka eugeniczna, „zdecydowanie narusza zapisy podstawowych aktów prawnych obowiązujących w Polsce”. Jak podkreślają pro-liferzy, Konstytucja gwarantuje prawną ochronę życia każdemu człowiekowi – niezależnie od jego wieku czy stanu zdrowia. Ponadto ustawa zasadnicza zobowiązuje władze do pomocy w zabezpieczaniu egzystencji osobom niepełnosprawnym.

Podczas pierwszego czytania projektu „Zatrzymaj aborcję” w Sejmie głos zabrał m.in. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Wskazał, że życie człowieka zaczyna się w chwili poczęcia. Tak samo stanowi sygnowana przez Polskę Konwencja Praw Dziecka.

PiS zamraża, Konfederacja za ochroną życia

Projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję” podpisało 830 tys. Polaków. Trafił on do Sejmu w listopadzie 2017 roku. Od tamtej pory PiS skutecznie go zamraża. W tym czasie w Polsce z powodu przesłanki eugenicznej zabito 2628 dzieci.

W ostatnim głosowaniu nad projektem „Zatrzymaj aborcję”, za skierowaniem go do drugiego czytania – a nie do sejmowej zamrażarki – było 68 posłów, w tym wszysycy członkowie Konfederacji.

Źródła: sejm.gov.pl/PCh24.pl/licznikaborcji.pl/zatrzymajaborcje.pl/nczas.com