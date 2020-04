Obłuda lewaków nie zna granic. Obama gra w golfa, a jego żona Michelle wzywa do pozostawania w domu [WIDEO]

Tak jak w Polsce, tak i w Stanach Zjednoczonych inne zasady obowiązują jaśnie państwo, a inne jakichś tam zwykłych ludzi. I tak motłoch w czasach pandemii ma siedzieć w domach, zaś jaśnie państwo może robić o chce.

Amerykanom udowodnił to ich były prezydent Barack Hussein Obama, który wybrał się do klubu golfowego w Wirginii. Z domu w Dystrykcie Kolumbia powiozła go państwowa limuzyna z szoferem. Jako były prezydent Obama ma wciąż przywileje.

Na miejscu nie niepokojony przez nikogo – motłoch siedzi w domu, spokojnie zażywał gry w golfa. Jednak fotoreporterowi „Politico” udało się zrobić zdjęcie.

To jednak dopiero pierwszy poziom obłudy jaśnie państwa Obamów. Na kolejny Obama i jego żona weszli dwa dni później. Mieszkańcy Dystryktu Kolumbia zaczęli przez telefon dostawać wezwania do pozostawania w domu. Władze Dystryktu zleciły nagranie, a automat wydzwaniał do ludzi i odtwarzał je przypominając o zakazach i nakazach w czasach izolacji. Głosu użyczyła, a jakże, żona byłego prezydenta – Michelle Obama.

– Pamiętaj, wzywamy cię do pozostawania w domu, poza przypadkami kiedy potrzebujesz niezbędnej pomocy medycznej, zaopatrzenia się w jedzenie, wykonania niezbędnej pracy – pouczała motłoch była pierwsza dama Ameryki.

Najwidoczniej jaśnie państwo Obama uważają, że dla Baracka Hussiena gra w golfa może być zwróceniem się o „niezbędną” pomoc medyczną,, albo też wykonuje on „niezbędną” pracę.

Michelle Obama od jakiegoś czasu bardzo lansowana jest przez Demokratów i media. Chcą zapewne by kultywowała rodzącą się dynastyczną tradycję sprawowania władzy w Ameryce. Usilnie namawiana jest, by włączyła się w politykę. Były wiceprezydent USA z czasów Obamy – Joe Biden, teraz niemal pewny kandydat Demokratów w wyborach prezydenckich oświadczył, że chętnie widziałby Michelle jako swoją wiceprezydent. Ona jednak na razie odmawia.

Być może są już jakieś plany dotyczące wyborów w 2024 roku. Finansowana z pieniędzy podatników publiczna stacja PBS dała Michelle Obamie program do prowadzenia. Była prezydentowa czyta dzieciom bajki. Dodatkowe finansowanie programów edukacyjnych w czasach koronawirusa przeforsowali w Kongresie Demokratów, Czytanie bajek przez Obamę to własnie jeden z takich programów.

