Kazik żąda wycofania swojej piosenki z Listy Przebojów

Kolejny zwrot w „aferze Kazika”. Po unieważnieniu notowania Listy Przebojów, które wygrała piosenka „Twój ból jest lepszy niż mój”, władze Trójki zapowiedziały powtórne głosowanie. Teraz jednak Kazik żąda usunięcia swojego utworu z listy.

Wczoraj Piotr Metz, szef redakcji muzycznej Trójki, upublicznił SMS-a, jakiego otrzymał od dyrektora stacji Tomasza Kowalczewskiego. Wcześniej jego treść ujawnił zawieszony w sobotę dziennikarz muzyczny Bartosz Gil. Teraz Kazik stwierdził, że nie chce, by jego piosenka znajdowała się na Liście Przebojów Trójki.

„W związku z zaistniałą sytuacją żądam wycofania mojej piosenki «Twój ból jest lepszy niż mój» z notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego” – napisał Kazik Staszewski do rozgłośni. O sprawie poinformował na facebookowym profilu zespołu Kult, którego jest współzałożycielem.

Dyrektor Trójki miał zażądać od Metza, by piosenka „Twój ból jest lepszy niż mój” nie znalazła się w zestawieniu. „Piotrze, dopilnuj, aby piosenka o której rozmawialiśmy, nie była na antenie” – napisał Kowalczewski o godz. 2.52 w nocy.

Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zapowiedziała, że na stronie Trójki pojawi się nowe głosowanie. Podkreśliła, że słuchacze będą mogli także oddać głos na piosenkę Kazika.

– Na Kazika słuchacze będą mogli głosować, ale zgodnie z systemem, a więc z tego miejsca, na którym on powinien być. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że teraz przez to najbliższe notowanie ta piosenka i tak siłą rzeczy będzie na pierwszym miejscu. Jeżeli taka będzie wola słuchaczy: bardzo proszę. Ale to właśnie my nie dopuścimy do cenzurowania głosów naszych słuchaczy – stwierdziła.

