Miały być odporne. Tajemnicza choroba związana z koronawirusem atakuje dzieci

Podczas gdy w Nowym Jorku spada liczba zgonów z powodu Covid-19, władze badają 157 przypadków, wiążącej się z nim choroby, wykrytej ostatnio u dzieci. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpocznie się kolejny rok szkolny.

Jak powiadomił w czwartek gubernator Andrew Cuomo, w ciągu ostatniej doby w całym stanie zmarło co najmniej 105 osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. W poprzednich 24 godzinach odnotowano 112 zgonów.

Liczba nowych przypadków koronawirusa spadła do 246. To mniej, aniżeli wówczas, kiedy przed dwoma miesiącami rozpoczynał się kryzys koronawirusowy. Mniej, 5187, było także pacjentów w szpitalach.

– Ogólna trajektoria – od 20 marca do 20 maja – była okresem, który przejdzie do historii. Dużo bólu, wyjątkowy okres, ale przetrwaliśmy. Przeszliśmy przez to, przeszliśmy przez górę. Dosłownie i w przenośni – ocenił.

Cuomo przypomniał, że uczniowie i studenci nie wrócą już do klas i audytoriów w tym roku szkolnym i akademickim. Jego zdaniem za wcześnie jest jeszcze, by podać datę rozpoczęcia kolejnego. Stan wyda wytyczne w tej sprawie w czerwcu, aby szkoły i uczelnie mogły rozpocząć planowanie.

Ze względu na niedawne odkrycie tajemniczej choroby, nazywanej wieloukładowym zespołem zapalnym u dzieci (MIS-C), gubernator wzywał do ostrożności. W kilka dni po tym, kiedy amerykańskie Centra ds. Kontroli i Profilaktyki Chorób (CDC) potwierdziły związek syndromu z koronawirusem powiadomił, że służba zdrowia w stanie Nowy Jork bada obecnie 157 przypadków. Jak przyznał niewiele jeszcze o MIS-C wiadomo.

CDC wystosował w minionym tygodniu alert dla lekarzy na temat MIS-C. Zawiera wskazówki dotyczące diagnozowania choroby. Pośród objawów wymienia gorączkę co najmniej 38 stopni C. przez co najmniej 24 godziny, oznaki stanu zapalnego oraz problemy z co najmniej dwoma narządami, jak serce, nerki lub płuca.

W trakcie czwartkowej konferencji prasowej gubernator zaznaczył, że jeśli w miniony czwartek obecność MIS-C zarejestrowano w 17 amerykańskich stanach i siedmiu krajach, obecnie jest już w 25 stanach oraz 13 krajach.

Nowy potencjalnie śmiercionośny syndrom wzbudził też obawy, dotyczące tegorocznych obozów letnich dla dzieci i młodzieży. Cuomo mówił, że stan wciąż analizuje tę kwestię. Nie opracowano jeszcze wytycznych.

Do czwartku rano w stanie Nowy Jork odnotowano 354370 potwierdzonych przypadków koronawirusa. Liczba zgonów osób chorych na Covid-19 wzrosła do 22976. Stanowi to blisko jedną czwartą ofiar śmiertelnych w całym kraju. Potwierdzona liczba zmarłych z powodu koronowirusa w trzech stanach: Nowy Jork, New Jersey i Connecticut sięga 37300.