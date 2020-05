Tak powinien robić każdy parlamentarzysta! Świetna inicjatywa Dobromira Sośnierza. Konfederata nie ma tajemnic przed obywatelami

Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz wpadł na ciekawy pomysł, zdawania prostych i przejrzystych sprawozdań z podejmowanych przez siebie decyzji podczas obrad Sejmu. Polityk pokazuje nad czym głosowano, o co chodziło, podaje czy był „za” czy „przeciw” i tłumaczy dlaczego. Internauci wykazali dużą aprobatę dla tego rodzaju rozliczania się ze swoich decyzji przed obywatelami.

„Ponieważ moje wyjaśnienia do głosowań z poprzedniego posiedzenia spotkały się z ciepłym przyjęciem, postaram się tę serię kontynuować”- zapewnił na Facebooku Dobromir Sośnierz.

„Już w środę zaczynamy kolejne posiedzenie, więc pora rozliczyć się przed wyborcami z poprzedniego. Problem polega na tym, że było to posiedzenie wyjątkowo długie. Trwało z przerwami od 29 kwietnia do 14 maja. W związku z tym mój raport rozrósł się do takich rozmiarów, że muszę go podzielić na dwie części” – pisał.

Jak to wygląda w praktyce? Poseł podaje temat nad jakim obradowano. Np. – „prawo energetyczne”. Pod tytułem podaje link do strony sejmowej z konkretnym drukiem. Później w prosty sposób wyjaśnia o co chodzi.

Na koniec pisze czy był „za” czy „przeciw” i dołącza druk z wynikiem głosowania. Często też linkuje wypowiedzi, komentarze i wystąpienia opublikowana w mediach społecznościowych. Wszystko jest bardzo przejrzyste i proste.

Jakie są reakcje internautów? Mówiąc krótko – bardzo pozytywne.

„Świetna inicjatywa. Można dowiedzieć się co się dzieje w Sejmie, nad czym się pracuje, a nie jedynie wybrane przez media, odpowiadające akurat im tematy.” – napisał jeden z nich.

„Szok, w końcu widać, gdzie czarne jest czarne, a białe jest białe. Dobra robota!” – dodaje inny.

„Każdy poseł powinien tak uzasadniać swoje głosowania. Chociaż zapewne 90% Sejmu miałoby z tym problem.” – zauważył kolejny.

Całość -> kliknij w obrazek poniżej.