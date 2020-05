Robert Winnicki ostro: „Obrzydliwi i ohydni przestępcy do więzienia. Kościół musi wrócić do dyscypliny moralnej” [VIDEO]

Poseł Konfederacji Robert Winnicki bardzo mocno odniósł się do zjawiska tuszowania pedofilii w Kościele. – Jestem katolikiem, konserwatystą, tradycjonalistą i dostrzegam poluzowanie dyscypliny w Kościele już nie od wielu lat, a od wielu dekad – mówił dla „Super Expressu”. Polityk jest zdania, że jeśli duchowni sami nie zrobią porządku w tym zakresie to będą mieli do czynienia z wiernymi.

– Jeśli skompromitowani hierarchowie Kościoła nie będą mieć godności i nie odejdą, to będą mieć do czynienia z gniewem wiernych, którzy z taką obrzydliwością nie zamierzają współistnieć w jednym Kościele! – skomentował Robert Winnicki. – Jeśli ktoś jest obrzydliwym, ohydnym przestępcą, to powinien trafić do więzienia tak jak wszyscy inni pedofile. A wobec tych, którzy chronią ten proceder, nie powinno być żadnej taryfy ulgowej. My obok tego nie będziemy przechodzić bezczynnie! – podkreślił.

Zdaniem posła hierarchowie kościelni, księża muszą wrócić do „tradycyjnej dyscypliny moralnej, doktrynalnej”. – Po prostu nie pozwolimy na to, żeby Kościół był kompromitowany – zaznaczył.

W poniedziałek kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak, przedstawił projekt zmian w Kodeksie karnym. Pomysł zakłada podniesienie kar za ukrywanie przestępstw pedofilskich z 3 do 10 lat! – Mamy poważny problem z ukrywaniem czynów pedofilskich. Jedna zmowa milczenia dotyczy duchownych, którzy dopuścili się rzeczy najobrzydliwszej, krzywdzenia dzieci, i nie stają przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. W wyniku świadomych działań konkretnych osób, które zapobiegają temu, żeby wymiar sprawiedliwości działał skutecznie, a osoby trafiały do więzienia – mówił Bosak.