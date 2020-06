Dantejskie sceny na ulicach. Antifa podpala policjanta [VIDEO]

Do dantejskich scen doszło w Meksyku. Lewackie bojówki podpaliły policjanta na służbie. Antifa coraz bardziej uaktywnia się podczas „protestów” w różnych częściach świata.

Do sieci trafiło dramatyczne nagranie. Wideo zostało nakręcone podczas jednej z manifestacji. Widać na nim, jak jeden z funkcjonariuszy policji wsiada na motocykl. W tym samym czasie jeden z manifestantów podpala mu plecy. Dochodzi do starć z policją. Za zamieszkami najprawdopodobniej stoi Antifa.

Antifa. Spain? Sets a police officer on fire. pic.twitter.com/hHdnA3xsmh — David Vance (@DVATW) June 5, 2020

Po śmierci George’a Floyda na całym świecie dochodzi do wzmożonej aktywności Antify. Donald Trump zapowiedział wpisanie lewackich ekstremistów na listę organizacji terrorystycznych.

Niedawno grupa dziennikarzy śledczych opublikowała nagranie z ukrytej kamery pokazujące szkolenie faszystów z Antify. „Zajęcia” prowadzi osobnik zidentyfikowany jako Nicholas Cifuni, który radzi jak chować broń i atakować „wrogów’. – Nie bądź jednym z tych pie..ych facetów z kastetem , któremu robi się zdjęcia – tłumaczy faszysta. – Policja będzie mówić:„ świetnie, że możemy ścigać tych skurwieli, patrzcie, jacy są brutalni”. To nie tak, że nie jesteśmy, ale musimy ku..a ukryć to gó..o”– mówi.

– Ćwicz takie rzeczy jak wyłupianie oczu. Nie trzeba bardzo naciskać, aby zranić czyjeś oczy – kontynuuje. – To nie boks, to nie kickboxing, to jest niszczenie wroga.

Pojawiły się także doniesienia mówiące o tym, że od 2014 roku bojówkarze Antify szkolili się także w Syrii. Od setki cudzoziemców udały się do północnej Syrii, aby dołączyć do marksistowsko-leninowskiej YPG. Grupa szukała rekrutów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zachodnie media przedstawiały YPG jako amerykańskich sojuszników w walce z ISIS.

Źródła: Twitter/nczas.com