Kolejna sieć wprowadza w Polsce 5G. Usługa jest już dostępna w 33 miastach

Jak donosi portal wirtualnemedia.pl, do listy operatorów, którzy uruchomili 5G, dołączył Play. Usługa jest dostępna w 33 miastach i wykorzystuje pasmo 2100 MHz. Do końca czerwca 5G w Play ma działać już w 53 miastach w kraju.

Z informacji podanych przez Play wynika, że po tym jak sieć ogłosiła w grudniu 2019 roku wdrożenie 5G, przystąpiła do realizacji tego planu. W styczniu 2020 r. powstała pierwsza sieć 5G w Trójmieście. Operator rozbudowywał i modernizował sieć w tej technologii.

Teraz Play poinformował o uruchomieniu własnej sieci 5G od początku czerwca. Obecnie działa ona w 33 miejscowościach w Polsce: Augustów, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Gdańsk, Gdynia, Giżycko, Józefów, Karpacz, Kowale, Kołobrzeg, Korzystno, Kraków, Legionowo, Marki, Mrągowo, Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki, Przejazdowo, Sopot, Blizne, Łaszcz, Stare Babice, Szczyrk, Toruń, Ustka, Warszawa, Michałów-Reginów, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Władysławowo, Wrocław, Zakopane, Ząbki, Zielonka.

Do końca czerwca Play ma udostępnić 5G w 53 miastach i miejscowościach z wykorzystaniem przeszło 500 stacji bazowych. Obecnie operator posiada 8100 stacji bazowych, z których ponad 40 proc. działa w standardzie 5G Ready, co przekłada się na zasięg tej technologii dla ponad 50 proc. populacji Polski. Obecna infrastruktura tej technologii w Play funkcjonuje w oparciu o pasmo 2100 MHz.

Play jest trzecim spośród największych nadawców w Polsce, który uruchomił własną sieć 5G. Wcześniej, 11 maja, zrobił to Plus we współpracy z firmą Ericsson. Sieć oparta na częstotliwości 2,6 GHz TDD funkcjonuje w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Obecnie w jej zasięgu znajduje się ok. 900 tys. użytkowników.

Na początku czerwca także Orange Polska zapowiedział wprowadzanie tej usług od 1 lipca. Usługa pod marką #hello5G ma wykorzystywać pasmo 2100 MHz. Obejmie prawie 6 mln użytkowników – m.in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie.

