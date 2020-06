Krzysztof Bosak żąda obniżki VAT. Zamiast bonu turystycznego proponuje niższą stawkę podatku [WIDEO]

Krzysztof Bosak apeluje, by w trakcie nadciągającego kryzysu gospodarczego obniżyć w Polsce podatek VAT. Kandydat Konfederacji na prezydenta zgłosił taki postulat podczas konferencji prasowej na spotkaniu z sympatykami w Lublinie.

Europejskie państwa w różny sposób podchodzą do walki z kryzysem. Niemcy ogłosiły, że do końca 2020 roku obniżają podstawowy VAT z 19 do 16 proc., a obniżony z 7 do 5 proc. Cypr obniżył podatek VAT na turystykę (z 9 na 5 proc.), Belgia podatek od gastronomii (z 12 na 6 proc.), a Austria podatek VAT na napoje bezalkoholowe o połowę – z 20 na 10 proc.

W Polsce na razie nie słychać o podobnych propozycjach. Co więcej, minister finansów Tadeusz Kościński w wywiadzie z Interią wychwalał podatki i ubolewał, że Polacy są tak słabo w tej kwestii wyedukowani.

– W Polsce czeka nas najpoważniejszy kryzys od lat 80. W niektórych branżach, jak na przykład hotelowej, to najpoważniejszy kryzys od wielu pokoleń. W takiej sytuacji nie tylko upadają przedsiębiorstwa, ale także topnieją pensje. Miliony Polaków zostało postawionych przed tragicznym dylematem – albo zwolnienie, albo obniżka wynagrodzenia – mówił Bosak na konferencji prasowej w Lublinie.

Pobudzanie gospodarki

Bosak wskazał, że w takich sytuacjach stosuje się instrumenty pobudzające gospodarkę. Ubolewał jednak, że partia rządząca oraz prezydent Andrzej Duda stosują rozwiązania kojarzone z postulatami lewicowymi. Wskazał na zadłużanie państwa czy rozdawanie pieniędzy.

Kandydat Konfederacji na prezydenta stwierdził, że dla takich działań jest realna alternatywa.

– Chcielibyśmy zaproponować skorzystanie z instrumentów, które mogą pobudzić gospodarkę nie poprzez zabieranie pieniędzy obywatelom, szczególnie w podatkach pośrednich – apelował Bosak.

Doprecyzował, że chodzi chociażby o obniżkę podatku VAT.

Bosak przywołał przykłady zagranicznych państw, które na takie rozwiązania się zdecydowały. Mówił, że zamiast wprowadzać bony turystyczne należałoby pójść drogą Cypru i obniżyć podatki dla branży turystycznej.

– Zamiast dawać bon turystyczny, należałoby dać horyzontalny grant dla całej branży poprzez obniżenie stawki VAT. Dlaczego rząd nie chce o tym dyskutować, nawet tego nie rozważa? – pytał Bosak.

Cała konferencja prasowa do obejrzenia poniżej.