Tęczowa flaga nad Warszawą. Zagranica „wspiera” lobby LGBT [FOTO]

„Nad Ambasadą Brytyjską w Warszawie będzie w ten weekend powiewać tęczowa flaga. W ten sposób świętujemy #MiesiącDumy #LGBT” – oświadczył dyplomata.

„Miesiąc Dumy w Wielkiej Brytanii i na całym świecie jest w tym roku obchodzony inaczej niż zwykle, zatem do zobaczenia w przyszłym roku!” – dodał.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. „Czy w Arabii Saudyjskiej tez wywiesiliście taka flagę? Tam się morduje homoseksualistów” – napisał jeden z użytkowników.

„Czyli chcecie w ten sposób wskazać ze tacy ludzie są „inni”? No super podejście… a co na to by muzułmanie powiedzieli?” – stwierdził kolejny internauta.

Na tym jednak nie koniec. Na oficjalnym profilu brytyjskiej ambasady zmieniono zdjęcie profilowe na tęczowe tło. Co więcej, widnieje na nim herb Wielkiej Brytanii używany przez brytyjski rząd. Jak podkreślono, minęło już pół wieku od pierwszego homomarszu w Nowym Jorku.

We are flying the rainbow flag this weekend in celebration of #PrideMonth

50 years since the first Pride parade took place in New York. In 🇬🇧 and elsewhere Pride month is being celebrated differently this year. We look forward to being together again next year.#PRIDE2020 pic.twitter.com/tRrVWYVaXj

