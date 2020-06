Michalkiewicz, Braun, Sośnierz i Bąkiewicz pod Pałacem Prezydenckim. Wielki apel, by Andrzej Duda zdecydowanie przeciwstawił się roszczeniom żydowskim [FOTO]

Przed Pałacem Prezydenckim odbyła się pikieta organizowana przez Roty Niepodległości. Uczestnicy manifestacji apelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, by podczas wizyty w USA i rozmowie z Donaldem Trumpem jasno przeciwstawił się roszczeniom organizacji żydowskich – ustawie 447 Just Act.

– Amerykańska ustawa, która otwiera drogę do projektu obrabowania Polski, jest bardzo niebezpieczna – mówił publicysta „Najwyższego Czasu!”, Stanisław Michalkiewicz, który jako pierwszy w Polsce poinformował o powstaniu w USA ustawy 447 Just Act.

W manifestacji udział wzięli m.in. posłowie Konfederacji Grzegorz Braun i Dobromir Sośnierz czy prezes Rot Niepodległości, Robert Bąkiewicz.

Pod Pałacem Prezydenckim dopingowaliśmy PAD aby w rozmowach z Trumpem wyraził jasny sprzeciw wobec ustawy Just Act. Prezydencie nie zapłacimy! #STOP447 pic.twitter.com/3OjqNxJgWc — Tomasz Kalinowski (@kalinowski__) June 23, 2020

Wcześniej na konferencji prasowej głos zabrał również Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN i poseł z ramienia Konfederacji.

– Ludzie pomordowani w holocauście to byli obywatele polscy, a nie obywatele państwa Izrael. Państwo Izrael nie ma z tym nic wspólnego. To byli obywatele polscy i to Polska poniosła stratę – powiedział Korwin-Mikke i zaznaczył, że właśnie to powinien powiedzieć prezydent Andrzej Duda swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi.

Prawo i Sprawiedliwość od wielu miesięcy usilnie twierdziło, że tematu zwrotu bezdziedzicznego mienia żydowskiego nie ma. Dlatego też nie ma w ogóle o czym dyskutować. W kampanii wyborczej „Wiadomości TVP” poruszyły jednak temat i zasugerowały, że Rafał Trzaskowski spłaciłby roszczenia.

Utrzymywana przez wiele miesięcy narracja PiS-u o tym, że nie ma się czego obawiać, całkowicie upadła kilka dni temu. Departament Stanu USA przyznał bowiem, że trwają rozmowy z rządem PiS w sprawie roszczeń żydowskich.

Właśnie zakończyliśmy pikietę pod Pałacem Prezydenckim. Wezwaliśmy @AndrzejDuda aby podczas spotkania z Donaldem Trumpem jasno sprzeciwił się roszczeniom organizacji żydowskich #STOP447 pic.twitter.com/3B94BfbpNm — Roty Niepodległości (@RotyMN) June 23, 2020

Ustawa 447 JUST – co to jest?

“Ustawa 447” (S.447 – Justice for Uncompensated Survivors Today/JUST Act – “sprawiedliwość dla ofiar, którym nie zadość uczyniono”) to amerykańska ustawa, która dotyczy restytucji mienia ofiar Holocaustu. W maju 2018 roku została podpisana przez prezydenta USA, Donalda Trumpa. Jest konsekwencją Deklaracji Terezińskiej, sygnowanej przez 46 państw, w tym Polskę, w czerwcu 2009 roku.

Z ustawy wynikają dwie konsekwencje:

1. zobowiązanie Departamentu Stanu USA do złożenia sprawozdania na temat sytuacji zwrotu mienia pożydowskiego,

2. ustawa jest podstawą prawną do tego, żeby USA poprzez swoje kanały dyplomatyczne wspierały odzyskiwanie pożydowskich majątków bezspadkowych. Stany Zjednoczone mają wspomagać międzynarodowe organizacje wspierające ofiary Holocaustu.

Ustawa 447 JUST – co nam grozi?

Po pierwsze, ustawa budzi polski sprzeciw, ponieważ jest niezgodna z polskim i międzynarodowym prawem. Według tych ogólnie przyjętych regulacji mienie bezspadkowe, czyli takie, do którego nie ma spadkobierców, przechodzi na Skarb Państwa danego kraju, natomiast organizacje żydowskie roszczą sobie pretensje na podstawie prawa krwi.

Po drugie, nie ma powodu, dla którego Polacy mieliby komukolwiek wypłacać jakiekolwiek sumy – nasz naród podczas II wojny światowej poniósł największe straty osobowe. To sprawcy, a nie ofiary, są zobowiązani do wypłacenia odszkodowań.

Po trzecie, kwoty roszczeń organizacji żydowskich sięgają nawet 300 miliardów dolarów – to trzykrotność rocznego budżetu Polski! Wypłacenie takiej sumy oznaczałoby kompletne bankructwo i upadek gospodarczy naszego kraju lub przejęcie polskiego mienia przez organizacje żydowskie.