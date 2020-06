UWAGA! Kolejny niespokojny dzień. Nadciągają burze z gradem. Ostrzeżenia aż dla dziewięciu województw [MAPA]

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, części dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Jak informuje IMGW, alerty drugiego stopnia obowiązują dla województw podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego.

Na terenach tych prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a w czasie burz nawalnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 40 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 110 km/h, a miejscami grad.

Z kolei alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach: opolskim, części województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego.

Na tych terenach prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami wyniesie od 15 mm do 30 mm, a lokalnie do 50 mm. W trakcie opadów na terenach tych również mogą występować burze z gradem i możliwymi porywami wiatru do 80 km/h.

Stopnie ostrzeżeń IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Alert drugiego stopnia oznacza natomiast, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.





Źródło: PAP/windy.com/OpenStreetMap