Małgorzata Trzaskowska zrazi do męża wyborców Bosaka? Tak twierdzi poseł Prawa i Sprawiedliwości

Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski przed drugą turą starają się o głosy wyborców Krzysztofa Bosaka. Poseł Marcin Mastalerek twierdzi, że do prezydenta Warszawy Konfederatów zrazi jego żona.

Duda i Trzaskowski ostatnio tak ciepło wypowiadają się o prawicowym bloku, że aż trudno rozstrzygnąć ,który bardziej kocha Konfederację. Jeszcze niedawno ich środowiska wyzywały Konfederatów od „ruskich agentów” (PiS) i faszystów (PO-KO), a dziś zapewniają, że w zasadzie popierają program prawicowców.

Jedni i drudzy oczywiście starają się też zrazić konfederackich wyborców do kandydata drugiej strony. Tak na przykład Marcin Mastalerek z PiS uważa, że osoby, który popierały Krzysztofa Bosaka nie zagłosują na Rafała Trzaskowskiego przez jego żonę.

– Co do Małgorzaty Trzaskowskiej, ona może zarówno pomóc, jak i może zaszkodzić. Bo jeżeli Rafał Trzaskowski robi szpagat i próbuje odwoływać się do elektoratu Konfederacji, to musi wiedzieć, jaki elektorat Konfederacji ma stosunek do feministek. Dziś pani Małgorzata, kiedy udziela wywiadów i prezentuje się jako potencjalna pierwsza feministka, może też Rafałowi Trzaskowskiemu zaszkodzić – stwierdził Marcin Mastalerek w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

No cóż, przypomnijmy, że polska Konstytucja nie daje pierwszej damie żadnych uprawnień…

Źródło: Polsat News