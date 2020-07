Sakiewicz w oparach groteski. Utożsamia się z „ruskimi onucami”?

Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz ukuł pojęcie „ruskich onuc”, określając tak polityków Konfederacji. To jednak nie przeszkadza mu obracać się w oparach hipokryzji.

„W niedzielę po raz kolejny w swoim życiu będę głosował na mniejsze zło – przeciw większemu. Chciałbym tak głosować po raz ostatni. Proszę Was wszystkich o wspólny wysiłek – byśmy następnym razem mieli realną alternatywę. Naród – Rodzina – Tradycja” – napisał Robert Winnicki.

Wpis jednego z liderów Konfederacji i prezesa Ruchu Narodowego podał dalej szef prorządowych mediów Tomasz Sakiewicz. To nie pierwszy raz, kiedy redaktor naczelny „Gazety Polskiej” przymila się do Konfederacji.

Podczas rozmowy na antenie Telewizji Republika hipokryzję wypomniał Sakiewiczowi Dobromir Sośnierz.

– Przypomnę dla równowagi co o środowisku Konfederacji wygadywali politycy PiS i pan redaktor. Jak nazywaliście nas ruskimi stronnikami. A teraz się okazuje, że jest nam blisko, że to patrioci… To jak w końcu? Jak trzeba poparcia Konfederacji nagle się okazuje, że to patrioci, a nie ruscy szpiedzy – mówił polityk Konfederacji.

Źródła: Twitter/nczas.com