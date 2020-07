Czy jest na sali lekarz? Dziecko Młynarskiej ma mdłości, a ona sama namawia Kingę Dudę do zerwania ze swoim ojcem

Wśród wielu durnych komentarzy dotyczących wyborów jednym z wyróżniających się jest ten napisany przez Paulinę Młynarską. Namawia ona córkę Andrzeja Dudy, by wyrzekła się swojego ojca i oskarża ją o współudział w „horrorze”, jaki zgotował. Przy okazji okazuje się, że wielu znajomych Młynarskiej zamierza umrzeć. To może przekreślić chytry plan Jażdżewskiego.

Nawet jak na nędzne standardy celebryckich wyznawców PO i Trzaskowskiego komentarz Młynarskiej wyróżnia się. Ta znana z plotkarskich portali osoba postanowiła skomentować naiwne wystąpienie Kingi Dunin na wieczorze wyborczym swego ojca.

– Chciałabym zaapelować, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje, aby być obiektem nienawiści – powiedziała Duda dając dowód na to, że nawet krótki pobyt w kraju ogarniętym politpoprawną histerią jakim jest Wielka Brytania może zaburzyć jasny ogląd rzeczywistości..

Jak się okazuje nawet takie gładkie i dość infantylne w stylu licealnym wystąpienie to za mało, by się spodobać prostym na umyśle celebrytom. Paulina Młynarska zarzuciła Kindze Dudzin, że stoi w jednym z szeregu z „faszystą”, czy kim tam, jakim jest jej ojciec.

Ten wpis przytaczamy w całości, bo chcemy, by Państwo tez mieli okazję się pośmiać.

„Kingo Dudo! Mój profil obserwuje sporo osób, które możesz znać ze studiów, zwłaszcza młodych kobiet i mężczyzn’ – chwali się Młynarska. „Wiesz, takich, które i którzy, za sprawą nagonki rozpętanej przez Twojego tatę, boją się o siebie i bliskich każdego dnia, bo kochają w „niewłaściwy” sposób. Może któraś z koleżanek, któryś z kumpli, podeśle Ci tę wiadomość od „starszej siostry”. Może media, w przerwie od omawiania Twojej kreacji i niewątpliwej urody, zechcą puścić to dalej.

Otóż kochana Kingo: w życiu nie da się zjeść ciastka i nadal go mieć. Tak jak nie można być trochę w ciąży. Jeżeli uważasz, że wszyscy zasługują na szacunek, są równi i nie powinni się bać, niezależnie od tego kogo kochają, TO CO TY TAM W OGÓLE WCZORAJ ROBIŁAŚ? Ludzie, którzy nie godzą się na faszystowskie szczucie przeciwko całym grupom społecznym, siedzieli wczoraj w Polsce w domach, z paznokciami zjedzonymi do kości. Moja córka, która jest lesbijką, pisała do mnie w nocy: „mamuś chce mi się wymiotować z nerwów”. Moi przyjaciele geje: „Lola, nie mam już siły tu żyć”. Twój tato, Kingo, dla własnej politycznej korzyści zgotował tym ludziom i ich dzieciom horror, który nie skończy się wraz z kampanią. Kiedy więc stajesz u jego boku i nagle wypuszczasz z siebie tęczową chmurkę na temat szacunku i tolerancji, to nie jest żaden akt odwagi, ale czysty konformizm. Nieskażony niczym biel Twojego garnituru. Dziękuję za uwagę. Czekam na wyniki z komisji. PM

Współczujemy córce. Biedne dziecko ma tak zszargane nerwy, że aż chce jej się wymiotować. Pani pójdzie z nią do jakiegoś lekarza, czy coś. Młynarska informuje nas także, że wielu jej znajomych może niedługo umrzeć. Niedobrze. To może storpedować chytry plan Jażdżewskiego, który pisze o umieraniu zwolenników PiS i w tym upatruje nadziei PO na zwycięstwo w przyszłych wyborach.

Do 2023 umrze ponad milion osób (419 tys. zgonów w 2019). A prawa wyborcze otrzyma ponad milion dzisiejszych nastolatków. Preferencje wyborcze w zależności od wieku znacie. PiS właśnie osiągnął swój szczyt poparcia. Teraz zacznie się powolne schodzenie z wysokiej góry.” – napisał analityk Jażdżewski na Twitterze.

Jeśli znajomi Młynarskiej poumierają to cały ten chytry plan Jażdżewskiego morze trafić …