Dramatyczne zmiany społeczne. Imigranci niedługo zdominują cały kraj

Think tank France Stratégie opublikował dane statystyczne dotyczące dzieci pochodzenia imigranckiego. Pokazują one, że Francja w nieodległej przyszłości będzie zdominowana przez przybyszy z innych kontynentów.

Publikacja danych demograficznych uwzględniających pochodzenie ludności Francji to rzecz wyjątkowa, dlatego, że prawa zabrania takiego „kategoryzowania” obywateli.

Co bardziej zaskakujące statystyki opublikował think tank związany z Kancelarią Premiera Francji. Dane obejmują okres od 1968 roku do 2015.

Z raportu wynika, że liczba dzieci z rodzin imigranckich rośnie we Francji w dramatyczny sposób. I tak w 1968 roku w regionie Wielkiego Paryża 6,5 procent dzieci w wieku do 18 lat miało pochodzenie imigranckie, spoza Europy.

W 2015 roku ten odsetek wynosił już 36,6 procent. W podparyskim departamencie Seine Saint- Denis wynosi on już 77 procent, a w Clichy-sous-Bois 83 procent.

Podobne tendencje są też w innych regionach Francji. I tak w Marsylii odsetek dzieci pochodzenia imigranckiego wynosił 12,6 procent w 1968 roku,a w 2015 już

22,8 procenta. W trzeciej Dzielnicy miast sięga aż 70 procent.

Największe zmiany zaszły w Strasburgu. Tam przed 52 laty odsetek dzieci spoza Europy wynosił 1,9 procent, a teraz sięga 33 procent. Podobne zmiany zaobserwowano w Nantes gdzie liczba dzieci imigranckich wzrosła z 0,9 procent do 15,8 procenta.

Rzeczywiste dane są jeszcze bardziej dramatyczne. Raport obejmuje okres od 1968 roku do 2015, a więc nie uwzględnia zmian jakie wywołała wielka fala nielegalnej imigracji z 2015 roku.

Proces najazdu imigrantów zaś trwa w najlepsze. Rok 2019 był rekordowy w całej historii jeśli chodzi o liczbę wniosków o azyl. Złożono ich aż 140 tysięcy. Władze nie mają pełnych danych, ale szacują, że aż 20 procent mieszkańców podparyskiego Saint Denis to nielegalni imigranci.