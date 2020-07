Bosak ostro komentuje szczyt w Brukseli: „Żadnych pieniędzy nie dostaje się za darmo. Nie potrzebujemy Unii Europejskiej” [VIDEO]

Krzysztof Bosak z Konfederacji był gościem programu „Gość Wydarzeń” emitowanym po głównym wydaniu informacyjnym Polsatu. Polityk komentował przede wszystkim bieżące wydarzenia.

Redaktor Dorota Gawryluk pytała Bosaka o szczyt Unii Europejskiej, w którym uczestniczy premier Mateusz Morawiecki. Na szczycie negocjowany jest budżet na lata 2021-27 oraz kształt Funduszu Odbudowy.

– Mam ambiwalentne podejście do negocjacji na szczycie UE. Wiem, że im więcej premier wywalczy, tym większe przyjmie zobowiązania na nasze państwo, bo żadnych pieniędzy nie dostaje się za darmo. Jesteśmy w stanie te pieniądze pożyczyć przy pomocy instytucji państwa, nie potrzebujemy UE – uważa Bosak.

Dodał, że dobrze byłoby, gdyby Polska otrzymała pieniądze proporcjonalnego do tego, co gwarantował fundusz spójności. – Jestem przeciwnikiem tworzenia tego Funduszu Odbudowy, bo to przyznanie eurokratom nowych kompetencji – zaznaczył.

– Proszę wetować przepisy o Funduszu Odbudowy. Proszę nie zgadzać się na to, żeby dawać nowe kompetencje Brukseli, to osłabi nasze państwo – apelował do rządzących.

Konwencja Stambulska

Niektórzy politycy ze Zjednoczonej Prawicy w ostatnich dniach przekonują, że chcieliby wypowiedzieć Konwencję Stambulską. To na razie jedynie zapowiedzi.

Gawryluk zapytała wprost, czy chodzi o „zmiękczenie” Konfederacji, która od początku opowiada się przeciwko tej konwencji.

– Być może tak. Trzeba wiedzieć, że w obozie rządzącym są wewnętrzne rozgrywki. Często niektóre sygnały powstają wyłącznie w kierunku wyborców Konfederacji. Solidarna Polska chciałaby wypowiedzieć Konwencję Stambulską, a Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki nie – wskazywał.

– Jeżeli sprawują władzę pięć lat i nic nie zmieniają, to znaczy, że nie chcą tego zrobić. To jest właściwy sposób odczytania tego, czego chcą politycy – nie ma wątpliwości Bosak.

– Obecne ruchy to co najwyżej efekt badań, które wskazują na to, na co najbardziej opłaca się w tym momencie zwrócić uwagę – mówił polityk Konfederacji w programie „Gość Wydarzeń”.