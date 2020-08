Ziemkiewicz huka na „korwinistów” za maseczki. Celne riposty internautów

Rafał Ziemkiewicz skrytykował osoby, które buntują się przeciwko obowiązkowemu zakładaniu maseczek. Spotkał się z kilkoma ripostami.

Posłowie Konfederacji nie założyli maseczek podczas zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym. To wywołało złość u Rafała Ziemkiewicza. Publicysta podzielił się swoimi przemyśleniami w sieci.

„Tak, ta sprawa jest dla mnie także osobistą. Moja teściowa jest osobą starszą i schorowaną. Zwyczajnie boję się, że w sklepie zarazi ją jakiś cham, który ma wszystko gdzieś, bo jest młody, silny i najwyżej przejdzie bezobjawowo a korwiniści podbechtali go że przykrycie se ryja o wielka obraza dla jego wolności. Nigdy nie podobał mi się ten dryf Korwina w ślad za kolejnymi rocznikami zapewniającej mu polityczny żywot gimbazy od dawnego konserwatywnego liberalizmu ku darwinizmowi młodych, zdrowych i nie chcących mieć zobowiązań wobec innych, ale dziś w dobie COVID19 przybiera to formę szczególnie aberracyjną. Trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem, ale właśnie rozsądek mówi właśnie, że używanie przy obcych maseczki to żadna ujma ani koszt (w Chinach czy Japonii od zawsze) i jeśli nawet nie zawsze pomoże nigdy nie zaszkodzi” – napisał Ziemkiewicz.

Jeden z internautów zwrócił uwagę, że jeszcze kilka dni temu na stronie ministerstwa zdrowia podawane były informacje, w jakich przypadkach noszenie masek nie jest zalecane. Chodziło m.in. o ludzi zdrowych. Gdy temat na konferencji prasowej podniósł Jakub Kulesza z Konfederacji, zalecenia ze strony ministerstwa od razu zniknęły.

„To świetne argumenty ad Korwinum, ale do rzeczy. To widniało jeszcze kilka dni temu na oficjalnej stronie ministerstwa zdrowia. Skasowane po konferencji posła na ten temat. Wariatami są ci, którzy dokonują takich działań, czy ci, którzy ich słuchają? :)” – napisał internauta.

Inny zapytał Ziemkiewicza, czy władza, która maseczek nie nosi, także należy do „korwinistów”. „To Morawiecki, Duda i Szumowski są korwinistami? Bo ciągle widzę ich bez maseczek. Nie mówiąc o tysiącach ich zwolenników na wiecach wyborczych, oni też byli ‚podbechtani'” – czytamy.

Ziemkiewicz w odpowiedzi zapytał, „w której Żabce ich Pan widział?”. Otrzymał zdjęcie z wieców kampanijnych Andrzeja Dudy, gdy wszyscy uczestnicy nie nosili masek. Choć spotkania były na otwartej przestrzeni, to oficjalne wytyczne mówiły, że przy niezachowaniu dystansu społecznego (wówczas 2 metry) maski należy nosić.

„Jakby się Pan serio tak martwił o teściową to przekonałby ją Pan do zostania w domu i sam by Pan jej robił zakupy, żeby jej nie narażać na zarażenie. Kpiny sobie Pan urządza, 4 miesiące temu się Pan naśmiewał z covida i mówił o zażywaniu cynku jako remedium” – to kolejna odpowiedź w stronę Ziemkiewicza.

„Głównymi winowajcami oporu wobec maseczek są: (i) minister zdrowia, który maseczki nie zakładał i tłumaczył, że nie musi, bo zdrowy, (ii) premier, który „odwołał wirusa” i który również paradował w sklepie bez zakrycia. To są osoby ustalające przepisy i mające te przepisy w d.” – napisał inny internauta.

Inny wpis w sieci dotyczył przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy pojawili się na zaprzysiężeniu prezydenta bez masek. Jak widać, buntują się nie tylko „korwiniści”…