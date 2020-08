Miłość i tolerancja. Michaś Sz. ps. „Margot” bluzga do policjanta [WIDEO]

Michał Sz. przedstawiający się jako „Margot” został nowym „bohaterem” tęczowych aktywistów i lewicy w Polsce. Chuligan brał udział w napadzie na kierowcę antypedofilskiej furgonetki Fundacji Pro – Prawo do Życia i uszkodzeniu pojazdu. Sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie dla aktywisty LGBTNSDAP.

Od czasu zatrzymania Michała Sz., do którego doszło w piątek, bojówki LGBT i ich zwolennicy wylegli na ulice, żeby „okazać solidarność” z aktywistą. Podczas piątkowych manifestacji doszło do starć z policją, uszkodzony został m.in. radiowóz. Mimo to tęczowi bojówkarze podnoszą rwetes i mówią o rzekomej brutalności policji i pozując na niewinne ofiary.

Agresywne osoby, zatrzymane w dniu wczorajszym dopuszczały się między innymi czynnego udziału w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie.

Jest to przestępstwo określone w art. 254 kk.pic.twitter.com/Wp1QlEuF7T — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 8, 2020

Wśród zatrzymanych są również osoby, które atakowały policjantów, znieważały funkcjonariuszy oraz niszczyły sprzęt nagłaśniający i radiowóz skacząc po dachu i masce pojazdu. Policjanci wielokrotnie, poprzez urządzenia nagłaśniające, wzywali do zachowania zgodnego z prawem. pic.twitter.com/7HqyepUjd8 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 8, 2020

Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie z „Margot” w roli głównej, który zwraca się do policjanta używając steku wulgaryzmów. Mimo że wszystko nagrały kamery „homofobicznego” TVN-u, materiał nie przebił się do liberalnej świadomości.

– O co k***a chodzi? Zawsze jesteście pierwsi, k***a, żeby na********ć ludzi na ziemię, skuwać ich z powodów politycznych – żalił się aktywista LGBTRTV.

– Ja proszę k***a, żeby pan wy********ł z mojego kraju i co teraz? – dodał.

– Uspokój się – mówił opanowanym tonem policjant.

– O to mi chodzi, k***a, że jesteś tchórzem k***a, jak nie masz swojej bandy ludzi, żeby walać ludzi po ziemi – grzmiał Michał Sz.

– Po co wulgaryzmy k***a? Rób swoją robotę, państwo polskie czeka. No ratujcie Polskę przed pedałami – dodał „Margot”.

Widzę na nagraniu dwa mikrofony stacji TVN i TVN24 jak nagrywały bluzgi chłopca do @PolskaPolicja. Dlaczego @tvn24 nie puściło tego materiału?

Zgubił się czy ukrywacie bo do narracji nie pasuje? 🤔 pic.twitter.com/JQKSFmAGQR — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) August 8, 2020

Źródła: Twitter/nczas.com