Przełomowy wyrok sądu! Nie obsłużyła klientki bez maseczki. Została ukarana

Sąd Rejonowy w Suwałkach w województwie podlaskim skazał na karę 100 zł grzywny ekspedientkę jednego ze sklepów w tym mieście, która odmówiła sprzedaży artykułów spożywczych klientce bez maseczki.

Jak informuje suwalski sąd, oskarżona ekspedientka „umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny odmówiła sprzedaży towarów klientce”. Sąd skazał pracownicę sklepu na karę 100 zł grzywny. Ta odwołała się od wyroku.

Do zdarzenia doszło w lipcu. Młoda kobieta weszła do sklepu bez maseczki. Ekspedientka poprosiła ją o zakrycie ust i nosa, ale klientka nie zareagowała. Kiedy młoda kobieta podeszła z zakupami do kasy, kasjerka odmówiła jej obsłużenia.

Klientka zgłosiła sprawę policji w Suwałkach, a ta skierowała do sądu wniosek o ukaranie sklepowej. Sprawa toczyła się w sądzie na podstawie kodeksu wykroczeń. Ekspedientka musi zapłacić 100 zł kary za swoje zachowanie.

Wyrok sądu nie jest prawomocny. Kolejna rozprawa przed Sądem Rejonowym w Suwałkach została zaplanowana na 16 września.