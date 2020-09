Aktywista odgrzewa swoją prowokację. Kolejne tabliczki „Strefa wolna od LGBT” [FOTO]

Bart Staszewski znowu prowokuje. Zamieścił zdjęcia tablic przy wjeździe do kolejnych polskich miejscowości. Tym razem padło na Istebną i Łososinę Dolną. Władze tych miejscowości także przyjęły i wdrożyły prorodzinne uchwały.

Dokument z Istebnej to sprzeciw wobec warszawskiej „Deklaracji LGBT”, która w praktyce ogranicza wolność słowa, czy prawa wychowawcze rodziców, prowadząc do seksualizacji dzieci w szkołach. W uchwale nie ma natomiast ani słowa o homoseksualizmie, czy osobach o takich skłonnościach. Obecnie toczy się postępowanie ws. uchwały przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wcześniej jednak większość sądów uznała podobne uchwały władz lokalnych za zgodne z polskim prawem, jako wyraz korzystania z wolności słowa i wolności politycznych samorządów.

„Kontynuuję mój projekt fotograficzny stref wolnych od LGBT. Teraz Łososina Dolna i Istebna. Wtsrydźcie się członkowie rady, którzy deklarujecie miasta jako wolne od ideologii LGBT. Niedawno sąd odrzucił ustawę Istebnej o wolności od LGBT, jako niezgodą z Konstytucją” – napisał po angielsku na swoim Twitterze Staszewski.

I am continuing my photo-project of LGBT-Free zones. Now #ŁososinaDolna and #Istebna. Shame on you council members who declare cities as free from LGBT-ideology. *recently court rejected LGBT-free act from Istebna as against Constitution. pic.twitter.com/Gpgcs5Jqh5

— Bart Staszewski 🏳️‍🌈🇵🇱 (@BartStaszewski) September 4, 2020