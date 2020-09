„Czuję się zdradzony przez PiS”. Ostre słowa na antenie Radia Maryja

– Dziś opublikowano film i dziś odbyła się konferencja w sprawie zakazu. To nie jest przypadek. Jako obywatel czuję się zdradzony przez Prawo i Sprawiedliwość – mówił w Radiu Maryja Wójcik.

Przedstawiony we wtorek projekt PiS, który firmował sam Jarosław Kaczyński, zakazuje m.in. hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer (z wyjątkiem królika) oraz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych. Kilka godzin wcześniej Onet opublikował film Janusza Schwertnera pt. „Krwawy biznes futerkowców”. Produkcja miała ujawnić „koszmarne warunki panujące na największej hodowli zwierząt futerkowych w Polsce”. Jednostronna narracja miała ewidentnie uderzyć w polski biznes, który jest ceniony na świecie.

Wójcik poszedł o krok dalej i na antenie Radia Maryja zarzucił Kaczyńskiemu, że ten „dogadał się” z niemieckimi mediami. – (PiS – red.) Ewidentnie dogadało się z niemieckimi mediami, aby zdradzić polskie rolnictwo i wprowadzić zakazy w tych sektorach, które są solą w oku naszej niemieckiej konkurencji – grzmiał.

W opublikowanym później specjalnym oświadczeniu Wójcik wskazywał, że w filmie Onetu wystąpili podstawieni pracownicy. – Podstawiony pracownik z Ukrainy, który okazał się aktywistą stowarzyszenia ‚Otwarte klatki’ pochodzący z Kijowa, publikacja filmu i konferencja prasowa, na której ogłoszono wprowadzenie zakazu, to jest skandal i zdrada rolników. Bo teraz dopiero otworzy się furtka dla tych organizacji do niszczenia kolejnych sektorów polskiego rolnictwa – wskazał Wójcik.

Zwinnie zaplanowana akcja @onetpl. Już wczoraj złożyliśmy zawiadomienie do Głównego Lekarza Weterynarii, aby na naszą prośbę przeprowadził pełen audyt fermy. Nie mam żalu do redaktora, miał zrobić to co było w planie. Zapraszam do zapoznania się z naszym oświadczeniem. pic.twitter.com/E6I71BjUJ8

— Szczepan Wójcik (@szczepan_wojcik) September 8, 2020