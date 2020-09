„Cios w polskie rolnictwo, tradycję i prawo własności”. Konfederacja o pomyśle PiS-u w sprawie zwierząt [VIDEO]

Zakaz hodowli zwierząt futerkowych, trzymania zwierząt na uwięzi, zmiany w przepisach o schroniskach i ograniczenie uboju rytualnego, to cios w polskie rolnictwo, tradycję i prawo własności – ocenili w czwartek działacze Konfederacji.

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wniesienie do Sejmu projektu zwiększającego ochronę zwierząt. Tzw. piątka dla zwierząt przewiduje m. in. zakaz hodowli zwierząt na futra, wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięzi i określenie minimalnych wymiarów kojców oraz ograniczenie możliwości uboju rytualnego. Tego dnia Onet pokazał firm Janusza Schwertnera „Krwawy biznes futerkowców”, ujawniający warunki w największej hodowli zwierząt futerkowych w Polsce.

„Bezprecedensowy atak na polskie rolnictwo”

„Mamy do czynienia nie tylko z kwestią branżową, środowiskową” – powiedział w czwartek poseł Konfederacji Grzegorz Braun na konferencji prasowej w Sejmie. „To jest kwestia prawnoustrojowa: czy prawo własności będzie w Polsce szanowane, czy w duchu rewolucyjnym, bolszewickim, czynnik społeczny, jakieś inspekcje robotniczo-chłopskie będą w prawie pozbawiać polskiego gospodarza jego własności” – oświadczył.

„To bezprecedensowy atak na polskie rolnictwo, na polską wieś, ale także na kulturę i tradycję” – uznał hodowca, były wiceminister skarbu i były poseł Krzysztof Tołwiński.

„Tak zwana piątka dla zwierząt jest jednym z projektów neobolszewickiego systemu, który jest wprowadzany, jest policzkiem wymierzonym stronie konserwatywnej. Jak można stawiać prawa człowieka ponad prawem własności, działalnością gospodarczą?” – pytał Tołwiński.

Według niego wprowadzenie zapowiadanych przepisów oznaczałoby „upadek tysięcy gospodarstw rodzinnych”, w tym nastawionych w 100 proc. na ubój rytualny.

Pięć ciosów

Według Tołwińskiego PiS „zaserwowało polskim rolnikom pięć ciosów”. Jak ocenił, projektowana ustawa uderzy w produkcję drobiarską i futrzarską, a zakaz trzymania zwierząt – nie tylko psów – na uwięzi, odbije się na hodowli krów i będzie „ciosem w polskie mleczarstwo”.

Rolnik i polityk negatywnie odniósł się do pomysłu, by schroniska mogły prowadzić tylko samorządy i organizacje pożytku publicznego, a nie firmy nastawione na zysk. Według Tołwińskiego stanowisko wobec projektu powinien zająć Episkopat.

Ucierpią firmy kooperujące z fermami

Piotr Lisiecki z branży drobiarskiej odnosząc się do zakazu hodowli zwierząt futerkowych argumentował, że mięsożerne zwierzęta futerkowe „konsumują ok. 600-700 tys. ton odpadów poubojowych”, które w razie zakazu trzeba będzie unieszkodliwiać, co pociągnie za sobą koszty finansowe i energetyczne.

Zdaniem Lisieckiego ograniczenie produkcji mięsa odpowiadającego wymaganiom religijnym zmniejszy popyt także na inne polskie produkty żywnościowe odpowiadające wymogom halal w krajach arabskich.

„Wielkie zagrożenie, wiele tysięcy ludzi, którzy mogą trafić na bruk, lub których wynagrodzenia zostaną znacząco obniżone” – podkreślił. „Mam nadzieję, że po przemyśleniu i po analizach rząd nie będzie dalej procedował tej zmiany” – powiedział.

Zapowiedziane przez prezesa PiS zmiany negatywnie oceniły wcześniej organizacje hodowców zwierząt i przetwórców mięsa. Poparcie dla zapowiedzianego przez prezesa PiS projektu wyraził premier Mateusz Morawiecki. Z zadowoleniem powitało zapowiedź stowarzyszenie Otwarte Klatki oraz cała sejmowa Lewica.

Żródło: PAP/NCzas