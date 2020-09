To już oficjalnie: sojusz PiS i Lewicy w sprawie zakazu hodowli zwierząt futerkowych

Federacja Młodych Socjaldemokratów, czyli młodzieżówka SLD, przesłała w sobotę listy do wszystkich posłów, w których namawia na głosowanie za projektem PiS ws. zakazu hodowli zwierząt na futra.

Federacja Młodych Socjaldemokratów w liście rozesłanym do posłów namawiają do poparcia tzw. piątki dla zwierząt, czyli projektu złożonego w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość, który przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w jakich zwierzęta są przetrzymywane.

„Piszemy do Was ten list, albowiem uważamy, że jest to sprawa najwyższej wagi. Zwierzęta futerkowe są w Polsce od lat traktowane w sposób absolutnie niehumanitarny, okrutny, dziki i obrzydliwy. Aktywiści, ekolodzy i eksperci donosili i donoszą o ich cierpieniu nieustannie” – czytamy w piśmie młodzieżówki.

„Mimo niezgody obywateli, temat ten jest dla polityków trudny, gdyż lobby futrzarskie jest w Polsce silne. Jednak kiedy w kraju dzieje się krzywda, czy to ludziom, czy zwierzętom, obowiązkiem deputowanych jest działanie w słusznym celu. Tym celem nie są pieniądze i układy biznesowe, tym celem nie jest zarobek właścicieli hodowli, tym celem nie jest utrzymanie nieludzkich i barbarzyńskich praktyk w mocy” – dodają działacze.

W piśmie FMS zwraca się wprost do posłów i posłanek. „Waszym obowiązkiem, zgodnie z zasadą wolnego mandatu, jest odpowiadanie przed całym naszym społeczeństwem, które, jak przytoczyliśmy wcześniej, wyrażamy wolę zakazania hodowli. Waszym obowiązkiem jest stać na straży ochrony środowiska, a zatem i zwierząt, co wprost wynika z Konstytucji RP. Waszym obowiązkiem jest zwalczać źródło cierpienia i tragedii, a tym źródłem niewątpliwie są hodowle zwierząt futerkowych i praktyki, którym poddawane są zwierzęta cyrkowe” – pisze FMS.

„W tym liście otwartym zwracamy się do Was, abyście podjęli słuszną decyzję, motywowaną moralnością i odpowiedzialnością za państwo, ludzi, i zwierzęta je zamieszkujące. I kiedy przyjdzie do głosowania nad ustawą zakazującą hodowli zwierząt futerkowych i cyrkowych, zagłosujcie za, a nie przeciw. To Wasz obowiązek” – podkreślają.

Jako pierwsza na list młodzieżówki SLD odpowiedziała partia Zieloni. „Tak jak deklarowaliśmy już wcześniej: jeśli będzie to dobry projekt, zgodny z przedstawionymi założeniami – jesteśmy gotowi go poprzeć. Są to postulaty, które podnosimy od lat” – oświadczyli.

Po raz kolejny jesteśmy świadkami sytuacji, gdy projekt prawicowego – w teorii – Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim popierają skrajnie lewicowe organizacje.

Źródło: PAP/NCzas