Unijna ofensywa ideolo. Bruksela zapowiada walkę z „systemowym” rasizmem, stosowanie kryteriów rasowych i parytetów

Komisja Europejska przedstawiła swoje pomysły na „zwalczanie rasizmu strukturalnego i dyskryminacji”. Uznała,że w instytucjach Unii panuje „rażący brak różnorodności”.

Gospodarka Unii jest w katastrofalnym stanie. Liczba zarażeń koronaiwrusem rośnie w dramatycznym tempie i jest rekordowa od początku pandemii. Negocjacje z Wielka Brytanią w sprawie warunków współpracy po Brexicie są rozgrzebane i utknęły w martwym punkcie. Branża motoryzacyjna ostrzega, że brak umowy ze Zjednoczonym Królestwem może mieć dla niej katastrofalne skutki i kosztować ją 100 miliardów euro. Czym w tym czasie zajmuje się Bruksela? Oczywiście ofensywa ideologiczną.

Ofensywę promowania ideologii LGBTUE i narzucania państwom zmian w kodeksach rodzinnych poprowadzi sama przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Będzie chciała zmusić państwa do uznania tzw. małżeństw homoseksualnych i umożliwić poprzez hodowlę dzieci i handel nimi adoptowanie ich przez homoseksualistów, lesbijki etc.

Dwie komisarki – Vera Jourova i Helena Dalli wezmą się za zaprowadzanie w Unii równości i walkę z „systemowym rasizmem”. Jourova wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości powiedziała, że ​​niedawne protesty przeciwko rasizmowi w USA i Europie uwydatniły potrzebę działania. Chodzi więc o to, że ponieważ w USA jest domniemany rasizm, to Czeszka z Brukseli będzie z nim walczyć w całej Europie.

– Doszliśmy do momentu rozliczenia się. Protesty dały jasny sygnał, zmiana musi nastąpić teraz – powiedziała Jourová. – To nie będzie łatwe, ale trzeba to zrobić.

Chodziło jej o demolowanie miast, plądrowanie ich podpalenia i napady dokonywane przez faszystów Antify i rasistów BLM. – Nie będziemy wahać się przed wzmocnieniem przepisów, jeśli zajdzie taka potrzeba – powiedziała. – Komisja sama dostosuje swoją politykę rekrutacyjną, aby lepiej odzwierciedlała społeczeństwo europejskie.

Jeśli przetłumaczyć to na normalny język oznacza to wprowadzenie kryteriów rasowych przy zatrudnianiu w unijnych instytucjach. I parytety rasowe. Stwierdzono, że teraz wszyscy komisarze europejscy są biali i to ma się zmienić. Zgodnie z planem po raz pierwszy dane dotyczące różnorodności pracowników komisji będą zbierane na podstawie dobrowolnej ankiety, która pomoże określić nowe polityki rekrutacyjne. Inaczej mówiąc badana będzie przynależność rasowa pracowników Komisji.

Oceniona zostanie również unijna dyrektywa w sprawie równości rasowej. W następstwie rozruchów wywoływanych przez Black Live Matters Komisja Europejska zapowiedziała, że ​​dokładnie przeanalizuje „dyskryminację ze strony organów ścigania, takich jak bezprawne profilowanie rasowe„. W międzyczasie agencja UE ds. Praw podstawowych będzie nadal gromadzić dane na temat stosunku policji do mniejszości.

Ponieważ w oddalonym o tysiące kilometrów Minneapolis w czasie interwencji policji zmarł czarnoskóry recydywista i narkoman, to policja w całej Europie ma się tłumaczyć, czy aby kogoś nie dyskryminuje ze względu na rasę.

Komisja Europejska zamierza również wpływać na kształt programów szkolnych i tych w mediach. Jak zapowiada chce zwalczać stereotypy i dezinformację, organizując serię seminariów i promując dni upamiętniające kwestię rasizmu. Zachęcać będzie również państwa członkowskie „do zajęcia się stereotypami za pośrednictwem programów kulturalnych i edukacyjnych lub mediów”. W przyszłym roku planowany jest szczyt przeciwko rasizmowi.

– Nikt nie rodzi się rasistą. To nie jest cecha, z którą się rodzimy – powiedziała Helena Dalli, komisarz UE ds. Równości. – To kwestia wychowania, a nie natury. Musimy oduczyć się tego, czego się nauczyliśmy.

Tak więc zgodnie z poleceniem Unii będziemy się musieli oduczać się tego co się Brukseli nie spodoba.