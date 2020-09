Kolejny pożar w greckim ośrodku dla uchodźców. Płonął kilka dni wcześniej [VIDEO]

Pożar wybuchł w tej części obozu, gdzie przebywali nieletni migranci. Jeden z nich trafił do szpitala, a pozostali, około 60 osób, do hotelu, w którym mają pozostać kilka dni.

Lokalne władze poinformowały, że spłonęły trzy kontenery. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

W ostatni wtorek pożar wybuchł na obrzeżach tego samego ośrodka. Ogień udało się ugasić. Policja zatrzymała 13 osób podejrzanych o podpalenie. W obozie Vathy przebywa ok. 4600 migrantów, choć jest przeznaczony dla około 650 osób.

A #fire broke out at the #Vathy #migrant reception centre in the #Greek island of #Samos on Sunday.

According to reports, several containers for unaccompanied minors were destroyed during the blaze, but no injuries reported.#MigrantWorkers #Greece pic.twitter.com/dswjNt9rlO

