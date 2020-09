Ziobro w dobrym humorze. Konferencja prasowa zaskoczyła

Zjednoczona Prawica coraz mniej zjednoczona. Rząd wisi na włosku. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zorganizował konferencję prasową, na której nie odpowiadał jednak na pytania polityczne. Mówił o aferze GetBack.

Według medialnych przecieków, „polityczna śmierć” Ziobry jest już przesądzona. Po wolcie Solidarnej Polski i sprzeciwieniu się Jarosławowi Kaczyńskiemu ws. „Piątki dla zwierząt” oraz „Bezkarność+”, PiS zdecydował o zakończeniu koalicji. Klamka ma zapaść w poniedziałek, gdy o godzinie 13 w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej rozpocznie się decydujące spotkanie. Znani są już możliwi następcy Ziobry na stanowisku ministra sprawiedliwości.

W poniedziałek na godzinę 10 Ziobro zwołał konferencję prasową. Wszyscy spodziewali się, że odniesie się do aktualnej sytuacji politycznej. Szef Solidarnej Polski postanowił jednak potrzymać odbiorców w niepewności. Mówił o aferze GetBack.

Zapowiedział, że Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o postawienie Leszkowi Cz. zarzutów ws. doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln zł. Jeśli sąd podejmie decyzję o areszcie, zostanie wydany list gończy.

– Miliarderowi, który jako przewodniczący rady nadzorczej Idea Banku w okresie objętym zarzutem – zdaniem prokuratury mając świadomość bezprawnych działań, nie dopełniając obowiązku rzetelności i uczciwości, do jakich był zobowiązany (…) – doprowadził do narażenia na szkodę wielkich rozmiarów bardzo wielu klientów Idea Banku – mówił. Kwota, o której mowa w zarzucie, to 130 mln zł.

Jak dodał, z ustaleń prokuratury wynika, że Cz. w ówczesnym czasie faktycznie kierował bankiem. – Zachodzą wszelkie przesłanki do tego, by skutecznie ogłosić mu zarzuty popełnienia poważnych przestępstw”. Oraz zachodziły wszelkie przesłanki, aby wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie – powiedział.

Ziobro podkreślił przy tym, że jeśli sąd podejmie decyzję o tymczasowym aresztowaniu Leszka Cz., zostanie wydany za nim list gończy.

– Ta afera pokazuje, że nie może być tak, że osoby niezwykle wpływowe, osoby bardzo majętne mogą czuć się bezkarne, wtedy, kiedy dopuszczają na przestępstw, zwłaszcza na wielką skalę, w stosunku do bardzo wielu Polaków. Prokuratura, którą kieruję, zawsze będzie w sposób pryncypialny kierować się właśnie takimi zasadami – wobec każdego – zapewnił minister sprawiedliwości.

Ziobro poinformował także, że sprawy stricte polityczne skomentuje na konferencji prasowej o godzinie 12.30.