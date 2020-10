Dwa miliardy dla TVP to za mało? Poczta Polska „przypomina” o abonamencie i kusi „specjalnym bonusem”

Poczta Polska twierdzi, że Polacy coraz chętniej rejestrują odbiorniki na jej stronie internetowej. Podlegająca resortowi Jacka Sasina agencja zapewnia, że w bieżącym roku z tego rozwiązania skorzystało więcej osób niż w całym 2019 roku. Nie wiadomo jednak, ile dokładnie, ponieważ PP nie podaje szczegółów.

Co więcej, Poczta Polska twierdzi, że w ostatnim czasie w mediach miało pojawić się ostatnio wiele informacji na temat abonamentu RTV, które „nie mają poparcia w faktach”. Spółka wydała więc krótką listę najczęstszych pytań i odpowiedzi z nim związanych.

Z publikacji dowiadujemy się, że abonament RTV musi płacić każdy, kto ma odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny – niezależnie czy jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą. Obowiązek ten dotyczy także instytucji. Poczta przypomniała, że wysokość opłaty ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i także ona może umorzyć zaległości lub rozłożyć ich spłatę na raty. Poczta podkreśliła, że abonenci regularnie uiszczający opłaty abonamentowe mogą liczyć na „specjalny bonus”, czyli… dostęp do platformy TVP VOD.

Z obowiązku płacenia abonamentu zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 75. rok życia. Nie muszą dopełniać żadnych formalności – zwolnienie przysługuje im „z urzędu” . Oprócz nich z opłat zwolnione mogą być także osoby całkowicie niezdolne do pracy. Do nich zaliczają się m.in. osoby z I grupy inwalidzkiej czy osoby niesłyszące lub niewidome – po spełnieniu pewnych kryteriów.

Jeśli natomiast ktoś nie posiada odbiorników RTV, musi je wyrejestrować. O umorzenie zaległości lub rozłożenie ich na raty trzeba natomiast wnioskować do KRRiT.

Co jednak w przypadku, jeśli osoby objęte obowiazkiem płacenia abonamentu RTV nie uiszczają opłaty? Powinny one najpierw otrzymać pismo informujące o charakterze zawiadomienia. Później także upomnienie. Na końcu natomiast sprawa powinnna trafić do US, od ktoórego abonent może otrzymać nakaz zapłaty za abonament RTV.

Jednak z relacji osób, które dostały nakaz z US wynika, że w całej procedurze pominięto dwa pierwsze kroki. Poczta Polska nie podejmowała bowiem wcześniej żadnych działań o charakterze informacyjnym czy nawołującym do płacenia zaległości.

Abonentowi, który ma zaległości w uiszczaniu tej opłaty grozi kara w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

To nie jedyna akcja Poczty Polskiej „zachęcająca” do płacenia abonamentu RTV. Na początku września pojawiły się bowiem doniesienia o tym, że PP i KRRiT „sprawdzają osoby, które zakupiły telewizor, ale nie zgłosiły go do rejestru i wymierzają im wysokie kary za niepłacenie abonamentu RTV”.

Źródła: bezprawnik.pl/nczas.com