Maseczki obowiązkowe także w lasach i parkach? Jest odpowiedź resortu zdrowia

Od soboty 10 października cała Polska zostanie objęta nowymi obostrzeniami, choć prawnicy wskazują, że nie wszystkie z nich będą zgodne z prawem. Na terenie całego kraju obowiązkowe w przestrzeni publicznej ma być zakrywanie ust i nosa. Pojawia się więc pytanie o noszenie maseczek w parkach czy lasach.

– Maseczki nie obowiązują w przestrzeni leśnej, parkach, zieleńcach – poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Co więcej, ust i nosa nie trzeba będzie także zakrywać podczas uprawiania sportu.

Wygląda więc na to, że rząd poszedł jednak po rozum do głowy i zmniejsza absurdalność wprowadzanych restrykcji. Wciąż jednak pozostają wątpliwości dotyczące ich legalności.

Od soboty cała Polska znajdzie się w żółtej strefie. Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że jest to związane ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce.

Noszenie maseczek będzie obowiązkowe w sklepach, autobusach, ale także na ulicach. Zwolnione z tego obowiązku będą osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność. Lekarze jednak nie chcą wydawać takich zaświadczeń. Jak podkreślają, nie ma do tego podstawy prawnej.

Co więcej, policja i Ministerstwo Zdrowia ogłosiły politykę „zero tolerancji”. Funkcjonariusze mają dotkliwie karać za brak maseczki, 500-złotowym mandatem. Co więcej, odmowa przyjęcia mandatu ma skutkować nie tylko skierowaniem wniosku do sądu, lecz także do Sanepidu. Ten zaś może nałożyć karę administracyjną wynoszącą nawet 30 tys. zł.

Zwiększona liczba wykonywanych testów sprawiła, że Polska bije kolejne rekordy. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 4739 nowych przypadkach koronawirusa. Na COVID zmarło zaś tylko 6 osób.

Źródła: RMF FM/nczas.com