Koronoparanoi cd. Zwróciła uwagę, że w tramwaju trzeba mieć maseczkę. Została pobita

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w sobotę rano pobił motorniczą tramwaju, która zwróciła mu i innym pasażerom uwagę na obowiązek zasłaniania ust i nosa – podała Komenda Stołeczna Policji.

– Policjanci otrzymali zgłoszenie przed godz. 7.00. Motornicza linii 25 (kier. Ochota) zatrzymała tramwaj na wysokości dworca centralnego i zwróciła trzem osobom, które nim podróżowały uwagę, że nie mają zasłoniętych ust oraz nosa, a jest to ich obowiązek. W tym momencie kobieta została zaatakowana i pobita przez jednego z mężczyzn – przekazała st. sierż. Gabriela Putyra z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

Na miejsce został wezwany Zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał kobietę z urazem kolana na dalsze badania do szpitala.

– Motornicza była przytomna, a jej stan nie zagrażał zdrowiu i życiu. Policjanci na miejscu zatrzymali napastnika, który był wskazany przez motorniczą jako osoba, która ją pobiła. Ustalili także świadka zdarzenia. Zatrzymany mężczyzna był nietrzeźwy, alkomat wskazał prawie 2 promile alkoholu w jego organizmie. Ustalamy okoliczności zdarzenia, monitoring oraz tożsamość pozostałych 2 osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniem – dodała Putyra.

Zaczęło się od wyzwisk

O sprawie pobicia motorniczej, o którym informowały m.in. Radio Kolor i Polsat News, napisała także rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. „Nie ma przepisów dot. kontroli liczby pasażerów i maseczek. Dziś ok 7.00 w centrum miasta motornicza zwróciła uwagę dwóm pasażerom, żeby założyli maseczki. Zaczęło się od wyzwisk, a skończyło na dotkliwym pobiciu i złamanej nodze motorniczej. Sprawcy zatrzymani” – napisała Gałecka na Twitterze.

W Warszawie od soboty w związku z epidemią koronawirusa obowiązuje tzw. czerwona strefa. W przypadku transportu publicznego, poza wcześniejszym obowiązkiem zasłaniania ust i nosa, ograniczono także liczbę podróżujących – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 procent liczby wszystkich miejsc.

Absurdalne przepisy

Cała ta sytuacja to kolejny przykład na to, w jak absurdalną sytuację zostaliśmy właśnie wpakowani. Kolejny lockdown – bo tak należy interpretować to, co nam właśnie zafundowano – obwarowano niejasnymi i w dużej mierze bezprawnymi rozwiązaniami. Dotyczy to m.in. nakazu noszenia maseczek

Adwokat Jacek Wilk, były poseł i polityk Konfederacji, od dawna powtarza, że jest on nielegalny.

– Powtarzam po raz 638: W Polsce nie ma postawy prawnej do nakładania – NA OSOBY ZDROWE – przymusu noszenia masek – przypomina prawnik Jacek Wilk i dołącza screen ustawy.

Powtarzam po raz 638:- W Polsce nie ma postawy prawnej do nakładania – NA OSOBY ZDROWE – przymusu noszenia masek….

Zgodnie z nią profilaktycznym środkom ochrony mogą być poddawane osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Obie te definicje są w ustawie sprecyzowane, wobec czego nie można uznawać za chorego każdego, tylko ze względu na mniemaną pandemię.

– Taki obowiązek JEST CAŁKOWICIE NIELEGALNY! Dlatego sądy – bardzo słusznie – „odwalają” mandaty nakładane przez policję za ich brak – podkreśla Wilk z Konfederacji.

– Żeby było jasne: Nigdy nie mówiłem, że jestem przeciwnikiem noszenia maseczki w każdych okolicznościach. Natomiast stanowczo protestuje przeciw nakładaniu na ludzi jakichkolwiek kar bez postawy prawnej – dodaje ex-poseł.

Nie dla przemocy, nie dla bezprawia!

Wszystko to, rzecz jasna, nie usprawiedliwia stosowania przemocy i atakowania osób, który wykonując swoje obowiązki są zmuszane do egzekwowania bezprawnych obostrzeń. Sprawcy zajścia w tramwaju powinni ponieść jak najbardziej adekwatną karę do tego, co zrobili – nie podlega to żadnej dyskusji.

Szkoda jedynie, że najprawdopodobniej żadnej odpowiedzialności nie poniosą osoby, które swoimi działaniami doprowadziły do tego, że dochodzi w Polsce do takich zdarzeń, jak to w Warszawie.

