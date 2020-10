Trwają protesty rolników. Policja skuła w kajdanki lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka [VIDEO]

Rolnicy nadal protestują przeciwko „Piątce dla zwierząt” zwanej również „Piątką antyrolniczą”. Podczas jednej z demonstracji zatrzymany przez policję został lider Agrounii, Michał Kołodziejczak.

Przedstawiciele rolników blokowali dziś drogi w wielu miejscach Polski. To kolejne protesty przeciwko ustawie antyhodowlanej, która zarżnie kilka branż i wielu rolników pozbawi możliwości zarobku.

– Jesteśmy w Koszutach, to legendarne miejsce, gdzie strajki odbywały się w latach 90. To tutaj policja pałowała rolników, to tutaj nas bili. Tutaj nie chcieli, żeby rolnicy dochodzili do głosu. Ale dzisiaj my nie odpuścimy. Mamy jasne warunki, żądamy spotkania z premierem i to jak najszybszego. To on jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w kraju – mówił w środę w trakcie protestu prezes Agrounii Michał Kołodziejczak.

🇵🇱 Protestują też w Bydgoszczy! | #ProtestRolnikow | Tysiące maszyn na ulicach a @pisorgpl wciąż nie słucha zwykłych ludzi, tylko zasłania się @GrzegorzPuda oraz sondażami na zamówienie "Otwartych Klatek". Przyjdźcie, posłuchajcie, co polscy rolnicy mają Wam do powiedzenia… pic.twitter.com/UYkA1ZEFdV — Świat Rolnika | #ProtestRolników 🇵🇱 (@Swiat_Rolnika) October 21, 2020

– My nasze postulaty dopiero będziemy rozbudowywać, dopiero je pokażemy. Ale musi być dialog. Tak jak mówię to bardzo często – jesteśmy w stanie poprzeć bardzo trudne decyzje rządu, ale muszą być z nami konsultowane, to muszą być nasze wspólne decyzje. Tutaj są rolnicy, którzy są bardzo zdeterminowani i my dzisiaj nie zejdziemy z tej drogi dopóki nie będą podjęte odpowiednie decyzje. Jesteśmy bardzo pokojowo nastawieni – kontynuował.

Jak dodał, protestujący chcą jasnej deklaracji: „piątka dla zwierząt będzie odrzucona, nie będzie dalej procedowana”.

Policja skuła w kajdanki Kołodziejczaka. Pozostali protestujący otoczyli policjantów i domagali się wypuszczenia lidera Agrounii. Funkcjonariusze zagrozili, że użyją gazu łzawiącego.

#PILNE Policja zatrzymała lidera Agro Unii Michała Kołodziejczaka w Koszutach, doszło do przepychanek. Funkcjonariusze zagrozili użyciem gazu. @RMF24pl pic.twitter.com/CpY9R9FNex — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) October 21, 2020

Ostatecznie sytuacja nieco się uspokoiła. Kołodziejczak został odprowadzony do policyjnego radiowozu i po kilkudziesięciu minutach wypuszczony.

Oficjalnie zatrzymany został za to, że blokował strażakom interwencję. Ci chcieli ugasić podpalone przez rolników opony.

Protesty w całej Polsce

Podobne protesty odbywają się w środę w ponad 100 lokalizacjach. Utrudnienia występują na drogach lokalnych, krajowych i wojewódzkich. W większości przypadków kolumny ciągników spowalniają ruch drogowy.

Tu też protestują! Siedlce-Kałuszyn 👏 pic.twitter.com/FONCzE3DCc — Rolnicy w sieci (@RSieci) October 21, 2020

Senat ostatnio wprowadził poprawki w tzw. „piątce dla zwierząt”. Nie satysfakcjonują one jednak rolników, którzy domagają się odrzucenia ustawy w całości. Projekt trafi teraz z powrotem do Sejmu, a następnie na biurko prezydenta. W jakim kształcie? To zależy od tego, czy Sejm przyjmie poprawki Senatu.