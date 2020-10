Ataki na kościół w całej Polsce. „Piekło to dopiero będzie”

To co się dzieje w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o dopuszczalności aborcji pokazuje, jaka jest w Polsce wolność, aż swawola – powiedział w niedzielę dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk.

„Widzę co się dzieje w tej chwili w związku z orzeczeniem TK o niezgodności z konstytucją zabijania nienarodzonych niepełnosprawnych. Konstytucja to mówi i tak Trybunał orzekł. I za to też dziękujemy. W związku z tym co ta strona lewicowo-liberalna (robi), zobaczcie, jaka jest wolność w Polsce. Mówią w UE niektórzy, nawet z Polski eurodeputowani, że w Polsce nie ma wolności. Zobaczcie, jaka wolność, aż swawola. To wyzywanie, te bluźnierstwa tej lewicy, lewactwa” – mówił o. Rydzyk w Radiu Maryja.

Dyrektor Radia Maryja zachęcał, aby pomyśleć „skąd to idzie, jak to jest zorganizowane w całym świecie to działanie przeciwko życiu, działanie przeciwko normalności, działanie przeciwko naturze ludzkiej”.

„Zobaczcie, co się dzieje. Ta strona – powiedziałbym – antykatolicka co wyprawia, żeby wyrwać wiarę, żeby wyrwać umiłowanie drogi bożej, przykazań. Na przykład te wszystkie marsze, które teraz robią itd. To o co tutaj chodzi – ‚róbta co chceta’, ‚hulajta, piekła nie ma’, ‚twoje ciało należy do ciebie i możesz robić co chcesz’?” – pytał redemptorysta.

O. Rydzyk podkreślił, że to jest postępowanie, jakby Boga nie było, a życie bez Pana Boga to samobójstwo duchowe, degradacja osobowości, pójście w kierunku piekła, wybór wiecznego potępienia.

„Piekło to dopiero będzie”

Dyrektor Radia Maryja powiedział też, że na przejściu w kierunku rozgłośni ktoś wymalował hasło „Piekło kobiet”.

„O, piekło to dopiero będzie, jeżeli nie będziemy słuchać Ducha Świętego, jeżeli nie będziemy słuchać Pana Boga. Nikomu tego nie życzę, tego piekła. No, mądremu dość” – skomentował o. Rydzyk.

Niedziela była w Toruniu kolejnym dniem protestu w związku z orzeczeniem TK w sprawę przepisów o dopuszczalności aborcji. Protest rozpoczął się w przed pomnikiem Mikołaja Kopernika, a następie przybrał formę spaceru głównymi ulicami miasta i dotarł przed siedzibę Radia Maryja. Przed rozgłośnią uczestnicy marszu kierowali wulgarne okrzyki i gesty pod adresem o. Rydzyka.

W czwartek TK w pełnym składzie orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wskazano, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę. Zdania odrębne złożyli dwaj sędziowie.

