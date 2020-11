PiS z kolejnym spadkiem poparcia. SONDAŻ po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Tylko 29 proc. badanych oddałoby głos na PiS i koalicjantów, 24 proc. na KO a 14,9 proc. na ruch Hołowni Polska 2050. Tak wynika z przeprowadzonego w październiku badania IBRiS dla Wirtualnej Polski. To już kolejne badanie pokazujące spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tym momencie, udział w nich wzięłoby 41,2 proc. badanych. 52,1 proc. ankietowanych zadeklarowało natomiast, że nie poszłoby do urn. 6,7 proc. nie miało zdania.

Z sondażu IBRiS wynika również, że tylko 29 proc. badanych oddałoby głos na Zjednoczoną Prawicę – czyli PiS, Solidarną Polskę i Porozumienie. 24 proc. respondentów zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską. Na podium uplasowałby się także ruch Szymona Hołowni Polska 2050 z poparciem rzędu 14,9 proc. Dalej znalazłyby się Lewica – 6,9 proc. oraz Konfederacja – 5,3 proc.

Do Sejmu nie weszłoby natomiast PSL z wynikiem 3,3 proc.

16,6 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

To już kolejne badanie, które pokazuje spadek poparcia dla PiS. W ostatnim sondażu CBOS oddanie głosu na Zjednoczoną Prawicę deklarowało 31 proc. respondentów, co oznaczało spadek o 9 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Źródła: wp.pl/Twitter